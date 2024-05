De eerste vrije trainingen in Monaco verliepen alles behalve soepel voor het team van Red Bull. Volgens Max Verstappen ligt het aan het ontwerp van de auto en is dit niet met een setup aan te passen. “Verwacht geen wonderen van ons dit weekend.”

De regerend wereldkampioen klaagde in de tweede vrije training dat de RB20 als een kangoeroe op en neer stuiterde over het asfalt in Monaco en dat hij er zelfs hoofdpijn van kreeg. Met teamgenoot Sergio Pérez ging het al niet veel beter en de Mexicaan noemde het rijgedrag van de Red Bull zelfs vreselijk.

“Ik kan niet eens beschrijven wat er aan de hand is”, reageert Verstappen na afloop. “Het is heel lastig. Het is niet dat ik dit niet zag aankomen, maar het is slechter dan ik had verwacht. Het is voor ons onmogelijk om de vele hobbels en kerbstones op het circuit te nemen. Elke keer als we eroverheen gaan, verliezen we veel rondetijd.”

“Er is geen duidelijke richting of oplossing voor het weekend om zoiets op te kunnen lossen. Deze problemen kunnen we niet aanpakken met de afstelling, omdat de auto nu eenmaal zo is gemaakt en ontworpen. Wij zitten eraan vast. We zullen het proberen, maar ik verwacht geen wonderen”, besluit Verstappen.