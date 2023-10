Max Verstappen heeft zijn derde wereldtitel op rij veroverd in Qatar, nog voor het vallen van de vlag in de sprintrace. Met deze derde titel plaatst Max Verstappen zichzelf in een illuster rijtje. Ook Ayrton Senna, Jackie Stewart, Nelson Piquet, Niki Lauda en Jack Brabham werden in hun carrière drie keer wereldkampioen.

De drievoudig wereldkampioen van Red Bull is echter nog niet klaar en kan de komende jaren proberen om Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (7), Juan Manuel Fangio (5), Alain Prost (4) en Sebastian Vettel (4) te achterhalen en te overtreffen.

Hieronder een overzicht van de andere drievoudig wereldkampioenen.

Ayrton Senna

Ayrton Senna wordt vaak gezien als de beste coureur ooit. De Braziliaan maakte furore met het team van McLaren eind jaren ’80 en begin jaren ’90. Uiteindelijk won hij de wereldtitel in 1988, 1990 en 1991. Het leek niet bij drie wereldtitels te blijven, maar hij kwam helaas te overlijden op Imola in 1994.

Ayrton Senna na het winnen van zijn eerste wereldtitel in 1988.

Jackie Stewart

Intussen staat hij bekend als Sir Jackie Stewart. De stoïcijnse Schot was en is nog steeds niet weg te denken uit de sport. Een pionier in het veiliger maken van de sport. Stewart won de wereldtitel in 1969, 1971 en 1973. Stewart is nog steeds vaak te bewonderen in de paddock en is een echt icoon van de sport.

Jackie Stewart zit op zijn gemak op het linker voorwiel van zijn Tyrell, waarmee hij dit jaar (1971) de titel won.

Nelson Piquet

Naast het feit dat hij de schoonvader van Max Verstappen is, is Nelson Piquet ook drievoudig wereldkampioen Formule 1. Piquet wist titels te veroveren met zowel Brabham als Williams. De Braziliaan won zijn titels in 1981, 1983 en 1987.

Nelson Piquet in zijn Williams, 1987.

Niki Lauda

Niki Lauda is een grote naam in de Formule 1. De Oostenrijker won zijn eerste wereldtitel in 1975. Hij kwam bijna te overlijden tijdens de Grand Prix van Duitsland van 1976 na een heftig ongeluk. Wonder boven wonder kwam hij terug, om vervolgens nog twee wereldtitels te winnen in 1977 en 1984.

Niki Lauda, Monza 1976. Slechts 6 weken na zijn bijna fatale crash in Duitsland, keert hij op het circuit van Monza alweer terug om te racen.

Jack Brabham

Sir Jack Brabham is aan beide kanten van de pitmuur succesvol geweest. Hij won als coureur in 1959 en 1960 titels met het team van Cooper, om vervolgens een eigen team op te richten. Met zijn eigen team won hij zelf in 1966 zijn derde wereldtitel. Uiteindelijk kende het team van Brabham begin jaren ’80 weer succes met twee titels voor Nelson Piquet.

Jack Brabham beloont zichzelf met een glaasje champagne na het winnen van de Grand Prix van Frankrijk 1966. Hij behaalde in ditzelfde seizoen zijn derde wereldtitel.

Vanaf donderdag ligt de speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond.

In dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!