Max Verstappen heeft vrijdagmiddag meteen de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Op het hoge snelheidscircuit in Jeddah, waar snelheden van tegen de 300 kilometer per uur worden gehaald, kwam de tweevoudig wereldkampioen op de softs tot een tijd van 1.29,617.

Bijna een halve seconde achter Verstappen noteerde Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez de tweede tijd, voor de Aston Martins van respectievelijk Fernando Alonso en Lance Stroll. Met het overtuigende optreden deelde Red Bull meteen weer een gevoelig tikje uit aan de concurrentie van met name Mercedes en Ferrari. Nyck de Vries kwam in zijn AlphaTauri tot de dertiende tijd. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda was een fractie sneller (tiende tijd).

Max Verstappen was in de ochtend voor de eerste maal de paddock van het Jeddah Corniche Circuit binnen gewandeld, een dag later dan normaal door toedoen van een vervelende buikgriep. Het ongemak had echter geen invloed op zijn prestaties op de baan.

De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull liet de eerste twintig minuten van de sessie aan zich voorbij gaan, maar liet zich daarna in zijn openingslap meteen zien met de derde tijd. Op dat moment waren alleen Sergio Pérez en Fernando Alonso sneller geweest. Pérez was trouwens de sessie op enigszins vermakelijke wijze begonnen. Bij het uitrijden van de pitbox kon hij de draai niet in één keer maken.

Halverwege de sessie leidde Verstappen al de sessie, hoewel hij nog klaagde over onderstuur. Met zijn 1.30,062 was hij op dat moment bijna een halve seconde sneller dan Alonso. Voor de ogen van vader Jos verbeterde Verstappen zijn snelste tijd op het laatst nog tot 1.29,617.

Overigens maakte Ferrari voor de sessie bekend uit voorzorg de motoren in de bolides van Charles Leclerc en Carlos Sainz vervangen te hebben. Bij de openingsrace van twee weken geleden in Bahrein viel Leclerc in de slotfase uit vanwege motorische problemen. Aan de top van de tijdenlijst lieten de Ferrari’s zich desondanks niet zien op het hoge snelheidscircuit met de lange rechte stukken. Sainz bleef steken op de zevende tijd, Leclerc op de elfde tijd. De Mercedessen van Russell en Hamilton waren ruim een seconde trager dan de Red Bull van Verstappen.

Overigens waren er diverse gevaarlijke situaties door de hoge snelheidsverschillen tussen auto’s op de baan en met de muren altijd in de buurt. Ongelukken deden zich echter niet voor.

De tweede vrije training begint vrijdag om 18.00 uur.

Uitslag VT1:

Verstappen (Red Bull) 1.29,617 Pérez (Red Bull) 1.30,100 Alonso (Aston Martin) 1.30,315 Stroll (Aston Martin) 1.30,577 Russell (Mercedes) 1.30,771 Hamilton (Mercedes) 1.30,787 Sainz (Ferrari) 1.30,924 8. Gasly (Alpine) 1.30,949 Albon (Williams) 1.31,030 Tsunoda (AlphaTauri) 1.31,110 Leclerc (Ferrari) 1.31,118 Ocon (Alpine) 1.31,181 De Vries (AlphaTauri) 1.31,450

