Max Verstappen toonde zich meteen na afloop van de Italiaanse GP in Monza verheugd over zijn overwinning, de tiende op rij. Dat laatste is een verbetering van het tien jaar oude record van Sebastian Vettel, dat hij vorige week in Zandvoort al evenaarde.

“Het is ongelooflijk natuurlijk. Ik had vroeger nooit gedacht dat dit mogelijk was. We moesten er vandaag wel hard voor werken, dat maakte het extra leuk”, zei Verstappen, die later ook zijn gehele team in het succes betrok. “Ik ben trots op het hele team, op wat we dit hele seizoen al presteren. Seizoenen als deze komen namelijk niet vaak voor.”

De race in Monza verliep voor Verstappen en zijn team eigenlijk zoals gepland, vertelde hij. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull vertrok vanaf P2, achter polesitter Carlos Sainz (Ferrari).

‘Ik probeerde geduldig te blijven’

“We hadden goede snelheid en de banden hielden zich goed, maar de topsnelheid van de Ferrari’s was zo hoog, dat het enorm lastig was om dichtbij Carlos te blijven en een inhaalactie te plaatsen in de eerste bocht”, vertelde Verstappen op de grid tegen interviewer Nico Rosberg. “Ik probeerde geduldig te blijven en het juiste moment af te wachten. Ik zag dat hij aan het worstelen was met zijn achterband.”

Dat moment kwam voor Verstappen in lap 15, toen Sainz zich verremde. Verstappen profiteerde optimaal, greep de leiding van de race om vervolgens zijn record van tien zeges op rij veilig te kunnen stellen. Verstappen: “Ik moest Carlos in een foutje dwingen en gelukkig blokkeerde hij een wieltje, waardoor ik meer tractie had. Daarna kon ik mijn eigen race rijden.”

