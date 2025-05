Max Verstappen heeft aangegeven dat de komende Grands Prix van groot belang zijn voor zijn toekomst bij Red Bull. Aan de vooravond van de GP van Emilia-Romagna, en het begin van een nieuwe triple header, moeten een aantal cruciale upgrades bewijzen dat de Oostenrijkse renstal nog steeds competitief kan zijn. Verstappen, die sinds 2016 uitkomt voor het team uit Milton Keynes, zet de deur op een kier voor een mogelijk vertrek.

Al langere tijd gaan er geruchten dat Verstappen zou kunnen vertrekken bij Red Bull, mede door interne spanningen binnen het team in 2024 en een vormdip ten opzichte van regerend wereldkampioen McLaren. Waar Red Bull in voorgaande jaren vaak dominant was, lijkt het team dit seizoen moeite te hebben om McLaren bij te benen. Verstappen boekte slechts één overwinning in de eerste zes Grands Prix van het seizoen. Vader Jos Verstappen verklaarde eerder al dat het komende drieluik moet uitwijzen of de Nederlander zijn titel dit jaar kan prolongeren.

Zijn toekomstige succes in de Formule 1 wordt natuurlijk ook beïnvloed door de nieuwe reglementen van 2026. “Het is een beetje moeilijk in te schatten”, aldus Verstappen tegenover De Telegraaf. “Volgend jaar is alles weer nieuw in de sport. En iedereen kan zeggen dat ze weten wie de beste papieren heeft, maar niemand weet het zeker.” De meest ingrijpende wijzigingen zijn de aanpassingen aan de aandrijflijn. Het vermogen wordt straks gelijk verdeeld over een batterij en een interne verbrandingsmotor. “De auto’s en motoren veranderen volgend jaar, maar als je zo’n voordeel met de banden behoudt, is dat significant”, doelde hij op McLaren. “Dat zal volgend jaar hetzelfde zijn.”

Komende races cruciaal

Een overstap naar de papaja’s lijkt uitgesloten – zowel Lando Norris als Oscar Piastri beschikt over een langdurig contract. Verstappen heeft zelf nog een contract tot en met 2028, maar door speciale prestatieclausules is de feitelijke looptijd onzeker. “Ik denk altijd na over mijn toekomst, zelfs in de goede jaren”, verzekerde Verstappen. “Aan de andere kant ben ik er op dit moment vrij rustig onder.”

LEES OOK: Villeneuve onder de indruk van Hadjar: ‘Tsunoda moet zich zorgen maken’

Op de vraag of hij bij Red Bull wil blijven, reageerde Verstappen: “Dat heb ik altijd tegen het team gezegd. Dat is de bedoeling. Of er moet echt iets heel vreemds gebeuren. Maar een vertrek is op dit moment niet de bedoeling.” Toch liet de drievoudig wereldkampioen ruimte voor twijfel. “Ik wil zien hoe de rest van het seizoen, of in ieder geval een deel ervan, verloopt”, besloot hij. “Het team kan grote, goede stappen zetten. De komende races zijn erg belangrijk, ook voor mijn toekomst. Ik heb het niet eens over volgend jaar, maar over het algemeen. Ik denk dat iedereen in het team zich dat realiseert.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.