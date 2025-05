Oud-kampioen Jacques Villeneuve denkt dat Yuki Tsunoda moet vrezen voor zijn Red Bull-stoeltje. De Canadees is onder de indruk van Racing Bulls-rookie Isack Hadjar. Laatstgenoemde laat geregeld goede dingen zien namens het neventeam en komt daarmee vanzelfsprekend in aanmerking voor promotie. Tsunoda zou nooit een favoriet zijn geweest van de teamleiding, en daarbij laten de resultaten nog op zich wachten.

Na slechts twee Grands Prix erfde Yuki Tsunoda, op tijd voor zijn thuisrace in Japan, het stoeltje van Liam Lawson. Sindsdien heeft hij het beter gedaan dan zijn ex-teamgenoot, al komt hij nog niet in de buurt van Max Verstappen. Tweemaal finishte hij in de punten, maar tijdens de GP van Saoedi-Arabië kende hij ook een kostbare uitvalbeurt. Ondertussen verkeert Racing Bulls-rookie Isack Hadjar in topvorm. De 20-jarige Fransman heeft vijf punten gescoord en is dit seizoen de drijvende kracht achter het neventeam.

Jacques Villeneuve waarschuwt dat Tsunoda de druk van Hadjar gaat voelen als deze zo goed blijft presteren. “Ik ben zeer onder de indruk (van Hadjar, red.)”, reageerde de oud-kampioen tegenover Sky Sports. “Melbourne had een hele zware, psychologische klap kunnen zijn, maar hij heeft zich knap staande weten te houden.” Hadjar crashte tijdens de seizoensopener in Australië al in de formatieronde – niet het debuut waarop hij had gehoopt.

‘Red Bull wilde Tsunoda eigenlijk niet’

“Hij raakte niet al te veel van slag in de race erna, en hij lijkt goed samen te werken met het team”, merkte de oud-coureur op. “Daarbij denk ik dat Hadjar de auto goed begrijpt, waardoor hij deze in een window kan plaatsen waarin hij er goed mee kan rijden. Soms denk ik dat hij de auto overtreft en behoorlijk agressief kan zijn. Als ik Tsunoda was, zou ik me nu zorgen maken”, waarschuwde Villeneuve.

LEES OOK: Ex-teambaas Oliver Oakes ‘gewoon’ aanwezig bij GP Emilia-Romagna

“Bedenk dat Tsunoda alleen maar bij Red Bull zit vanwege Honda”, voegde Villeneuve eraan toe. “Vorig jaar kreeg hij al geen contract aangeboden, omdat ze hem simpelweg niet wilden. Toen Lawson niet aan de eisen voldeed, hadden ze natuurlijk geen keus. Ze waren immers bang dat Hadjar nog te jong was. Maar nu heeft hij laten zien dat hij er misschien wel klaar voor is.” In de laatste vrije training voor de GP van Emilia-Romagna klokte Hadjar de zevende tijd, terwijl Tsunoda als zeventiende eindigde.

Oud-kampioen Jacques Villeneuve waarschuwt dat Yuki Tsunoda moet vrezen voor zijn stoeltje bij Red Bull (Getty Images)

