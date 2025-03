Max Verstappen bestempelde zijn vierde plaats zondag tijdens de GP in China als het maximaal haalbare, gezien de snelheid van zijn RB21. “We zullen moeten verbeteren. Wat ik eerder al zei, momenteel zijn we het vierde team op de grid. Dus we zullen echt aan de slag moeten”, zo stelde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

Verstappen gaf aan op korte termijn wel al op verbetering te hopen. “We staan er niet zo sterk voor als de andere teams, dus we moeten snel verbeteren. Hopelijk kan dat al in Japan”, zo keek hij alvast voorzichtig optimistisch vooruit naar de volgende race, over twee weken op het circuit van Suzuka.

Max Verstappen kende zondag in China een lastig begin van de race. Bij de start viel hij twee plekken terug, van P4 naar P6. “Ik had totaal geen grip”, zo vertelde hij tegen Viaplay. Daarna reed hij bewust behoudend. “Ik heb mijn eerste stint gereden zoals het team wilde. Oftewel, banden sparen. Daardoor waren we wel te langzaam en liepen de auto’s voor me snel weg. In de tweede stint, op harde banden, had ik het in eerste instantie ook lastig, waardoor ik niet kon aanvallen. Maar hoe langer we erop doorreden, hoe beter het ging.”

Zes-uurswedstrijd

Dan, lachend: ,,Als we aan zes uurswedstrijd mee zouden doen, was het nog leuk geworden…”

Verstappen vertelde dat op het laatst de snelheid er wel goed in zat. “Zeker. We moeten wel positief blijven. Het laatste deel geeft meer hoop.”

Tenslotte tekende hij voor wat waarschijnlijk de mooiste actie van de race was. In de slotfase van de GP van China wist hij met een fraaie inhaalmanoeuvre Charles Leclerc te verschalken en zijn vierde plaats, achter respectievelijk Oscar Piastri, Lando Norris en George Russell, veilig te stellen. “Ja, die was wel mooi. Ik zag dat Charles veel last had van onderstuur en probeerde hem daardoor te forceren in bocht 2 en daardoor kon ik buitenom in bocht 3. Dat ik uiteindelijk voor beide Ferrari’s ben gefinisht, is meer dan ik had verwacht.”

