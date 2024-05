Max Verstappen reed vorig jaar één van zijn beste kwalificaties ooit in Monaco en verzilverde op spectaculaire wijze de pole position. Dit jaar zat er niet meer in dan de zesde stek. “Ik wist al dat dit een moeilijk weekend zou worden voor ons.”

Verstappen geeft na afloop van de sessie aan dat hij verrast is nog zo dicht bij de rest te zitten en dat hij niet eens ontevreden is met P6. “Ik wist al dat dit een moeilijk weekend zou worden voor ons. Ik weet natuurlijk precies hoe mijn auto zich gedraagt op elk circuit. In Monaco zijn we met name in de tweede sector slecht omdat we daar niet goed over de kerbstones kunnen rijden omdat dit de auto verstoort. Daardoor verliezen we gewoon teveel tijd.”

“We hebben van alles geprobeerd met de afstelling, maar de wagen rijdt net als een kart. Alsof we zonder vering rondrijden. Hij springt alle kanten op. In de laatste vliegende ronde van Q3 ging ik voluit, maar de auto is gewoon heel verraderlijk. Ik ging de eerste bocht in en maakte niet eens een grote fout, maar de auto schoot over de hobbels ineens onder me vandaan”, verklaart de Nederlander.

Fundamenteel probleem van de RB20

De Red Bull-coureur geeft overigens aan dat het geen nieuw probleem is en dat ze er al sinds 2022 tegenaan lopen. “We hadden een voorsprong met onze auto, daardoor viel het niet zo op. Nu iedereen dichterbij komt en je je zwakke punt niet aanpakt, dan krijg je wat er dit weekend gebeurt. De laatste paar races waren al erg lastig voor ons, maar een circuit als dit is echt funest voor de RB20. Kijk ook naar Sergio Pérez, hij komt normaal tot leven op een stratencircuit maar komt nu niet verder dan P18.”

Het probleem is volgens de regerend wereldkampioen een fundamenteel probleem en niet iets dat ze snel met een upgrade kunnen oplossen. “Geen idee of we dat dit jaar nog voor elkaar krijgen, maar anders hopelijk voor volgend jaar.”