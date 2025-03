De RB21 was eigenlijk niet snel genoeg voor een plek op de eerste startrij, vertelde Max Verstappen meteen na afloop van de sprintkwalificatie op het Shanghai International Circuit in China. Toch gebeurde het. “Ik ben heel blij dat ik tweede ben, dit is een motivatieboost voor iedereen.”

De viervoudig wereldkampioen kwam vrijdag 0,018 seconden tekort voor pole position. Die eer viel – ook verrassend – te beurt aan Lewis Hamilton namens Ferrari.

“Ik denk dat we er eerder vandaag in de eerste training behoorlijk naast zaten”, vertelt Verstappen tegenover F1TV. Die sessie sloot hij teleurstellend af als zestiende. “Dus ik ben heel blij met deze plek op de eerste startrij. Mijn rondje in SQ3 was erg goed. Het is altijd erg moeilijk als je van een medium naar een zachte band gaat, om die ronde dus zonder referenties te rijden. Natuurlijk, als je ernaar kijkt, was het slechts achttien duizendsten van de pole af, maar ik denk dat we sowieso niet eens op de eerste rij hadden moeten staan. Ik ben dus heel blij dat ik tweede ben.”

‘We zijn gewoon te langzaam’

Hoewel Verstappens achterstand in de training groter was dan het daadwerkelijke krachtsverschil, vindt hij wel dat de RB21 nog niet snel genoeg is om McLaren serieus uit te dagen.

“Ik denk niet dat de balans ver te zoeken is, maar we zijn gewoon te langzaam op dit moment,” aldus Verstappen. “Maar dit is goed voor ons, het is een kleine motivatieboost voor iedereen dat we desondanks wel de snelle rondetijden blijven rijden. We blijven proberen om alles wat we hebben te maximaliseren en dat moet je ook doen, ondanks dat je misschien een beetje meer moeite hebt om de snelheid te vinden.”

Verstappen bleef in de sprintkwalificatie dus beide McLarens voor. Oscar Piastri bleef steken op de derde tijd, Lando Norris op de zesde tijd. Met het oog op de sprintrace rekent hij zich nog niet rijk, benadrukt hij.

Verstappen: “Ik denk dat ze er tot die laatste run erg snel uitzagen. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt om ze in de sprintrace achter me te houden. Maar hopelijk wordt het leuk, hopelijk zijn we allemaal close. Ik hoop in ieder geval goed mee te doen, dat zou leuk zijn.”

