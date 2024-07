Met een lach op zijn gezicht keek Max Verstappen zaterdagmiddag terug op zijn kwalificatie voor de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull was dominant in de natte sessie en noteerde de snelste tijd. Door een eerder opgelegde gridstraf van tien plaatsen (vanwege een motorwissel) start hij morgen echter niet vanaf pole, maar vanaf P11.

“Wat dat betreft maken we het onszelf niet makkelijk. De laatste zege is alweer even geleden. Het wordt morgen een zwaar gevecht. Hopelijk kunnen we vechten met de Ferrari’s en Mercedessen voor ons en met een beetje geluk zelfs met de McLarens”, vertelde Verstappen in zijn eerste reactie op de grid. Zijn laatste overwinning dateert van eind juni in Spanje. De laatste drie races werden respectievelijk gewonnen door George Russell, Lewis Hamilton en Oscar Piastri.

‘Bandenmanagement wordt cruciaal’

Max Verstappen beseft dat het morgen wel een totaal ander verhaal wordt dan de natte kwalificatie van zaterdag en dat het een kwestie wordt van de eerste bochten overleven. “Je kunt de race in de eerste bocht al verliezen”, beseft Verstappen. “Het was een leuke kwalificatie. De auto deed het goed onder deze natte omstandigheden, maar het wordt morgen in ieder geval warmer en waarschijnlijk blijft het droog. Het is sowieso een lange race, dus bandenmanagement zal cruciaal zijn.”

Overigens won Verstappen de race in 2022 vanaf P14 en vorig jaar vanaf P6. Of er een herhaling van die prestaties in het vat zit? “Ik weet niet hoe snel we morgen zullen zijn, maar ik zal mijn best doen.”

