In alle sessies dit weekend de beste en dus genoot Max Verstappen na afloop van de race zichtbaar van de enige passende beloning daarvoor: winst in de race. Hij was oppermachtig, maar dankte vooral zijn auto. “Want die is een genot om in te rijden, ook vandaag weer.”

Het enige moment waarop Verstappen even leek te worden bedreigd, was vlak na de start. De van pole position gestarte Nederlander moest alle zeilen bijzetten om Carlos Sainz in de Ferrari achter zich te houden. “Ik startte op de hardere band (medium ten opzichte van Sainz’ zachte band, red.) en dan kan het een beetje tricky zijn. Gelukkig ging het allemaal goed.”

Tactisch was er misschien voor de concurrentie ook nog iets mogelijk geweest, maar Red Bull en Verstappen hadden ook op dat vlak zondag op het Circuit de Barcelona-Catalunya alles onder controle. “Er waren verschillende bandenstrategieën vandaag, we hadden ook dat goed voor elkaar”, klonk het tevreden.

Al met al was het wederom een foutloos en subliem weekend. “Een sterk weekend”, erkende de Nederlander. “Zowel van mezelf als van het team. Laten we dit vasthouden. De winst hier is hoe dan ook mooi.”