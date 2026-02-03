Max Verstappen kijkt op 28-jarige leeftijd al terug op een indrukwekkende en succesvolle carrière in de Formule 1. Sinds zijn debuut heeft de Nederlander vier wereldtitels gewonnen met Red Bull en staat hij derde op de lijst van coureurs met de meeste F1-overwinningen. Steeds vaker gaat het gesprek over zijn toekomst, mede omdat hij zelf zijn horizon buiten de Formule 1 verbreedt. Toch hoopt hij dat het beste nog moet komen.

In een interview met Tag Heuer, een belangrijke sponsor van Red Bull, reflecteert Verstappen op zijn F1-carrière. Wat onderscheidde hem de afgelopen jaren van andere coureurs? “Goede coureurs presteren niet altijd op honderd procent”, zei hij opvallend. “Dat is iets waar ik, samen met mijn vader, veel op heb getraind tijdens het karten; zorgen dat ik dat extra beetje capaciteit zou hebben. Veel coureurs kunnen heel snel en goed zijn, maar zitten dan altijd op hun maximum. De allerbeste coureurs zijn net zo snel, maar hebben dat beetje extra waardoor ze nét het verschil maken in de spannende wedstrijden.”

Naast zijn F1-carrière werkt Max Verstappen ook aan een toekomst in endurance-races. De Limburger ziet daar kansen om jong talent te begeleiden, ook in een managementrol. “Ik vind het geweldig om als coureur in de Formule 1 te rijden, maar ik denk niet dat ik daar ooit als manager zal optreden”, gaf hij toe. “Binnen endurance zie ik dat wel gebeuren, ook omdat ik dan kansen kan creëren voor jonge coureurs die niet de middelen of mogelijkheden hebben om in een echte raceauto te stappen. Een van mijn doelen was altijd om een simracer in de echte wereld te laten rijden. Dat is dit jaar al gebeurd en hij doet het erg goed. Dergelijke projecten wil ik graag verder uitbouwen.”

Beste moet nog komen?

Veel jonge simracers zijn al idolaat van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd gevraagd naar zijn nalatenschap en het idee dat hij over twintig à dertig jaar waarschijnlijk in één adem wordt genoemd met de grootste coureurs aller tijden. “Geen idee, ik weet natuurlijk niet precies wat ik dan doe”, lachte hij. “Maar die vier titels zijn voor altijd; die neemt niemand me meer af. Daarbij zal racen altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven blijven. En als Nederlandse coureur hoop ik dat, ook als ik stop, nieuw talent opstaat dat de nationale autosport blijft vertegenwoordigen en de liefde voor de racerij in leven houdt.”

Over zijn eigen kwaliteiten: “Soms verbaas ik mezelf nog steeds”, besloot hij met een grijns. “Je komt uit een race en denkt: ‘Oké, dat ging best goed.’ De vraag is of die drang en honger om te presteren blijven bestaan. Ik weet het niet. Natuurlijk hoop ik dat er de komende vijf jaar nog veel vooruitgang valt te boeken. Maar dat hangt ervan af; dan moeten er weer een heleboel dingen samenkomen.”

