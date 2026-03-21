Max Verstappen keert dit weekend terug naar de Nürburgring voor een nieuwe vieruursrace. Waar hij vorig jaar oppermachtig was in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), hoopt de Nederlander zijn GT3-zegetocht zaterdag voort te zetten. Na poleposition te hebben veroverd in de kwalificatie, nam Verstappen ’s middag direct de eerste stint voor zijn rekening. Bij de start wist hij de leiderspositie te bewaren, al werd hij later ingehaald door de Audi met startnummer zestien.

Verstappen kwam meteen goed weg vanaf de eerste startplek en behield de leiding. Bovendien viel er direct een gat tussen hem en de rest van het veld. De Audi met startnummer zestien zat hem echter behoorlijk op de hielen. Deze wordt zaterdag bestuurd door Christopher Haase, een Nürburgring-veteraan die de 24-uursrace al meerdere keren heeft gewonnen. Gedurende de eerste ronde verloor Verstappen de leiding aan de Duitse ervaringsdeskundige, al bleef hij binnen een halve seconde.

De viervoudig wereldkampioen racet zaterdag voor het eerst met een Mercedes-AMG GT3-bolide, dezelfde auto die hij zal gebruiken tijdens de 24 uur van de Nürburgring in mei. Verstappen gebruikt de NLS om zich voor te bereiden op de etmaalrace. Samen met teamgenoten Jules Gounon en Dani Juncadella hoopt de Nederlander uiteraard een overwinning veilig te stellen, al gaat het hier ook om het opdoen van de nodige ervaring.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.