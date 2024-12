Met hoofdredacteur André Venema bespreken we in Paddockpraat Update de Grand Prix van Qatar. En wat voor chaotische race hebben we gezien! Coureurs vlogen van de baan, het regende straffen, driemaal moest de safetycar uitrukken en we kregen een plottwist in het constructeurskampioenschap voorgeschoteld.

Na zijn klinkende overwinning zorgde Max Verstappen voor opschudding door George Russell volledig af te fikken. En klopt het dat Esteban Ocon zijn laatste race voor Alpine heeft gereden? Kortom, genoeg om over te praten in deze update vanuit Qatar! Mis het niet!

Of bekijk hier de video:



Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!