Na jaren van hard werken, teleurstellingen en net-niet-momenten was het dit weekend eindelijk raak voor Nico Hülkenberg. De Duitser veroverde in een knotsgekke Britse GP zijn allereerste podiumplaats in de Formule 1. Een prestatie die velen hem al lang gunden – en dat gevoel klinkt door in de reacties vanuit de paddock. Ook Max Verstappen, die altijd goed met Hülkenberg heeft kunnen opschieten, deelde zijn felicitaties.

Na meer dan tien jaar in de koningsklasse van de autosport stond Hülkenberg lang bekend als de coureur met de meeste races zonder podiumplek. Dat hij nu eindelijk op het ereschavot mocht plaatsnemen, voelt ook voor Max Verstappen als een vorm van gerechtigheid. “Het is fantastisch, ik ben echt heel blij voor hem (Hülkenberg, red.)”, reageerde Verstappen na afloop van de race. “Dit was gewoon heel mooi om te zien. Als je zo lang in de Formule 1 hebt gezeten zonder ooit op het podium te staan, dan is dit heel bijzonder. Hij heeft er zo vaak zó dichtbij gezeten.”

Het kostte Hülkenberg 239 Grands Prix om eindelijk een plek in de top drie te bemachtigen. Hij deed dat nota bene in een Sauber, volgens velen één van de zwakste teams op de grid. Verstappen werd gevraagd of we nu een nieuwe Hülkenberg gaan zien – geeft een podium een coureur meer zelfvertrouwen? “Ik denk dat hij altijd al heel relaxed is geweest”, antwoordde Verstappen nuchter. “Hij weet wat hij kan, en dat heeft hij niet alleen in de Formule 1, maar ook in andere raceklassen al laten zien.”

LEES OOK: Hülkenberg euforisch na behalen van eerste podium: ‘Vandaag was mijn dag’

Hülkenberg won in 2015 de prestigieuze 24 Uur van Le Mans. In de Formule 1 kwam hij tot voor kort echter nooit verder dan de vierde plaats. “In het verleden is het gewoon elke keer net niet gelukt”, besloot Verstappen. “Ik denk dat hij ontzettend blij zal zijn, maar tegelijkertijd wist hij allang dat hij goed genoeg is. Dit gaat hem heus niet beter maken, maar dat gezegd hebbende, is het wel fijn dat het eindelijk gelukt is.” Met zijn derde plaats in Silverstone maakte Hülkenberg een einde aan een hardnekkig record. Saillant detail: vanaf nu is Max’ teamgenoot Yuki Tsunoda de actieve coureur met de meeste Grands Prix zonder podiumplek. Sauber heeft in de laatste vier races bovendien meer punten gescoord dan Red Bull.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.