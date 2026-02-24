Max Verstappen zal nooit de overstap maken naar de rallysport. Hij bewondert de carrière van zijn vader, Jos Verstappen, maar vindt het risico voor zichzelf te groot. “Als ik een fout maak en ik raak een boom, dan geeft die boom niet mee. Het risico is gewoon te groot”, legde de viervoudig wereldkampioen uit in de podcast Up To Speed.

Jos Verstappen is actief bezig in de rallysport en daar heeft zijn zoon veel respect voor. “Hij is nu bijna 54 jaar en racet tegen coureurs die eind twintig, begin dertig zijn. In sommige kampioenschappen verslaat hij ze gewoon, dat vind ik echt indrukwekkend. Als je het een paar jaar doet, word je er vanzelf beter in”, geeft de Nederlander aan. Toch ziet hij zichzelf niet strijden voor rallykampioenschappen.

‘Het is een te groot risico’

De kampioen heeft al vaker aangegeven dat hij naast de Formule 1 ook nog andere autosportdisciplines wil proberen. Denk dan aan de 24 uur van de Nürburgring en de 24 uur van Le Mans. “Ik vind het leuk om tegen mijn vader te racen. Eerlijk gezegd, is hij echt heel goed. Hij houdt ervan en het is erg lastig om hem te verslaan. Maar op een echte proef, als hij me dan alle video’s laat zien, dan vind ik dat echt indrukwekkend. Alleen ik denk dan: als ik een fout maak en ik raak die boom, dan geeft die boom niet mee. Dat is voor mij de grens. Het is gewoon een te groot risico”, concludeerde Verstappen.

Volgens de Red Bull-coureur is de Formule 1 een stuk veiliger dan rally: de barrières zijn immers speciaal ontworpen om een crash op te vangen. “Ik weet dat het misschien raar klinkt, maar in de Formule 1 heb je als je crasht – meestal – een barrière; een goed ontworpen vangrail die de impact beter opvangt. Voor mijn gevoel is dat in een rally toch anders. Het is een risico die ik niet wil nemen, maar het blijft wel cool om te zien”, aldus Verstappen.

