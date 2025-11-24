Max Verstappen tekende in Las Vegas voor zijn zesde overwinning van het jaar en tevens zijn 69e zege in de Formule 1. Door de diskwalificatie van beide McLaren-coureurs heeft hij bovendien zicht op een vijfde titel op rij. Red Bull-teambaas Laurent Mekies, die sinds een halfjaar nauw met Verstappen samenwerkt, prijst de viervoudig kampioen de hemel in. Volgens de Fransman bereikt de 28-jarige coureur nieuwe hoogten met zijn laatste masterclasses.

Het grootste deel van 2025 leek McLaren er met beide kampioenschappen vandoor te gaan. De MCL39 was zonder twijfel de meest competitieve bolide. Regerend kampioen Max Verstappen slaagde er af en toe – denk aan Japan en Imola – in om zijn concurrenten te verschalken, maar over het algemeen moest hij zich achter de papaja’s scharen. In de tweede seizoenshelft werkte de Nederlander echter aan een indrukwekkende opmars: een achterstand van 104 punten werd teruggebracht naar slechts 24. Met een sprintweekend in Qatar en de seizoensfinale in Abu Dhabi op komst, is er bovendien nog van alles mogelijk.

‘Elke overwinning is er één’

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was na afloop van het nieuwste kunststukje van Verstappen opnieuw vol lof. “Wat betreft zijn rijstijl denk ik dat hij net zo goed, of zelfs beter, is dan ooit tevoren”, zei hij tegenover de media in Las Vegas. “Dit jaar hebben we daar al talloze voorbeelden van gezien. We weten dat we in het eerste deel van het seizoen hebben geleden”, gaf hij toe. Vooral in het Europese seizoen liet Red Bull veel kostbare punten liggen. “Maar de jongens hebben geweldig werk geleverd door de auto weer tot leven te wekken”, prees Mekies zijn team.

Mekies benadrukt dat Verstappen inmiddels weer perfect met de RB21 uit de voeten kan. “Nu hij weer kan vechten voor de overwinning, geeft hij de ene masterclass na de andere”, glunderde de Fransman. “Zo is het nu eenmaal.” Voor het laatste tweeluik in Lusail en Abu Dhabi blijft de aanpak van Red Bull onveranderd. “We doen wat we altijd doen; we bekijken het race voor race. Elke overwinning is er één. Je vergeet al snel hoe lastig het is om te winnen. Alles moet kloppen. Daarbij kun je je nauwelijks grotere verschillen voorstellen dan tussen Las Vegas en Qatar; alles is precies het tegenovergestelde. We beginnen weer vanaf nul en proberen er opnieuw een goed weekend van te maken.”

