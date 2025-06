Max Verstappen heeft in zijn tijd bij Red Bull al heel wat teamgenoten zien komen en gaan. Het seizoen 2025 is nog niet eens halverwege, of de Nederlander heeft alweer twee nieuwe coureurs versleten, te weten Liam Lawson en Yuki Tsunoda. In de media wordt veel gesproken over de verraderlijke Red Bull-bolides – de auto’s zouden zo agressief zijn afgesteld dat maar weinig coureurs ermee overweg kunnen. Verstappen zelf ziet echter weinig problemen.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Oostenrijk werd Verstappen gevraagd naar de Red Bull-auto’s van de afgelopen jaren. Waarom hebben zijn teamgenoten zo vaak moeite met de besturing? “Iedere coureur is anders, iedereen heeft iets anders nodig”, legde hij uit. “Wat ik van een auto verwacht, werkt misschien niet voor iemand anders. Dat is heel normaal, denk ik. Ik focus me gewoon op wat ik nodig heb – wat ik al van jongs af aan gewend ben. Dat is een natuurlijk proces en niets bijzonders. Hoe reageer je op overstuur, op onderstuur, hoe verbeter je de rijeigenschappen, en hoe pas je je aan als coureur – dat soort dingen. Voor mij is dat geen hogere wiskunde, maar gewoon iets wat bij de Formule 1 hoort.”

Op de limiet rijden

Daarom vindt Verstappen het ook lastig om te zeggen waar de Red Bull-bolide mogelijk venijniger is dan andere auto’s. “Ik ben niet anders gewend – ik ken alleen deze auto”, benadrukte hij. “Dat is deels ook mijn rijstijl, ik pas me gewoon aan. Ik heb geen idee of wij altijd de snelste of beste auto bouwen die we kunnen bouwen, maar de afgelopen jaren hebben we in elk geval mooie resultaten behaald. Nu heeft de concurrentie een grote stap voorwaarts gezet”, doelde hij op rivaal McLaren. “Dus zullen wij nog meer ons best moeten doen. Laat ik het zo zeggen, elke auto is lastig te besturen als je op de limiet rijdt.”

LEES OOK: Albon verklaart vormdip Tsunoda: ‘Extreem verschil tussen Red Bull en Racing Bulls’

“Ik kan geen garanties geven”, zei Verstappen vervolgens over de aankomende GP van Oostenrijk. De Red Bull-coureur jaagt op zijn zesde overwinning op het circuit in Spielberg. “We zijn niet de favorieten, maar ik ga absoluut mijn best doen.” Verstappen put bovendien hoop uit de laatste upgrades van Red Bull. “We hebben natuurlijk nieuwe onderdelen, dus hopelijk ook een beetje meer performance“, besloot hij. “Alle beetjes helpen, maar tegelijkertijd hebben de andere teams natuurlijk ook upgrades bij zich.”

