Max Verstappen is ondanks zijn aversie tegen de jaarlijkse verkiezing gewoon genomineerd voor de titel sportman van het jaar. Dat heeft sportkoepel NOC*NSF vanavond bekendgemaakt. Op basis van de shortlists die eerder werden gecommuniceerd, heeft de vakjury onder leiding van voorzitter en oud-topvolleyballer Bas van de Goor voor iedere categorie de kandidaten gekozen die vanwege hun prestaties in het afgelopen jaar kans maken op een eretitel.

Verstappen werd dit jaar voor de derde keer op rij wereldkampioen Formule 1. De Red Bull-coureur won bovendien negentien van de 22 races. Hij krijgt in de uitverkiezing concurrentie van baanwielrenner Harrie Lavreysen en veldrijder Mathieu van der Poel.

Max Verstappen uitte ook tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen meermaals stevige kritiek op de eretitel Sportman van het Jaar, die hij in 2022 overigens al ontving. Hij vindt het onzinnig om sporters uit verschillende disciplines met elkaar te vergelijken. “Die awards, waarom doen we dat? Serieus, ik wil die titel niet eens winnen. Ik vind het een belachelijke prijs en ook niet fair”, zo stelde Verstappen onder meer.

De genomineerden zijn:

Sportman van het jaar 2023

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Mathieu van der Poel (veldrijden en wegwielrennen)

Max Verstappen (autosport)

Sportvrouw van het jaar 2023

Femke Bol (atletiek)

Sifan Hassan (atletiek)

Karolien Florijn (roeien)

Sportploeg van het jaar 2023

TeamNL estafettevrouwen 4×400 meter outdoor (atletiek)

Team Jumbo-Visma mannen (wegwielrennen)

TeamNL Waterpolovrouwen

Parasportman van het jaar 2023

Daniel Abraham Gebru (parabaan- en parawegwielrennen)

Rogier Dorsman (parazwemmen)

Joël de Jong (para-atletiek)

Parasportvrouw van het jaar 2023

Liesette Bruinsma (parazwemmen)

Diede de Groot (rolstoeltennis)

Fleur Jong (para-atletiek)

Parasportploeg van het jaar 2023

Rolstoeltennis dubbel mannen (quads) – Niels Vink en Sam Schröder

TeamNL Rolstoelbasketbalvrouwen

Tandem mannen (parabaan- en parawegwielrennen) – Tristan Bangma en Patrick Bos

Coach van het jaar 2023

Evangelos Doudesis (waterpolo)

Eelco Meenhorst (roeien)

Laurent Meuwly (atletiek)

Merijn Zeeman (wegwielrennen)

Stemprocedure

De daadwerkelijke stemming vindt digitaal plaats. Topsporters kiezen in de sporterscategorieën, coaches brengen hun stem uit voor de beste coach. De stemmen van de sporters en coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden (die in alle categorieën stemmen) bepalen de overige 50 procent. Op woensdagavond 20 december worden in De Fabrique in Utrecht de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt op het Sportgala.

