Max Verstappen heeft vrijdagavond laat in het Convention Center van Bakoe voor de derde keer de wereldkampioenstrofee Formule 1 in ontvangst genomen. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem prees de Nederlander voor zijn recordjaar waarin hij negentien van de 22 Grands Prix won en vier van de zes sprintraces. Daarnaast verbeterde hij het hoogste winstpercentage in een seizoen, een record dat 71 standhield.

“Ik had nooit verwacht al die records te verbreken”, bekende Max Verstappen. “Ik heb elk weekend gewoon mijn best gedaan en ervan proberen te genieten. Zulke mooie momenten komen niet vaak voorbij.”

