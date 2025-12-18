Halverwege het Formule 1-seizoen laaiden de transfergeruchten rond Max Verstappen opnieuw op. Te midden van de sportieve neergang bij Red Bull werd de Nederlander herhaaldelijk gelinkt aan een overstap naar Mercedes. Hoewel hij zwoer trouw te blijven aan de Oostenrijkse renstal, werd Verstappen tijdens de zomerstop toch gespot op het jacht van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Na afloop van het seizoen legt hij uit wat er werkelijk schuilging achter die ontmoeting.

In zijn eindejaarsinterview met Viaplay werd Max Verstappen gevraagd naar het inmiddels beruchte onderonsje met Toto Wolff in Sardinië. Tijdens de zomerstop doken foto’s op van de Nederlander op het jacht van de Mercedes-teambaas. Oplettende Formule 1-fans ontdekten bovendien dat de boot van Verstappen pal naast die van Wolff lag aangemeerd bij het Italiaanse eiland.

‘Praatten over alles, behalve Formule 1’

“Ik had duidelijk aangegeven dat ik bij Red Bull zou blijven”, aldus Verstappen. “Maar dat Toto (Wolff, red.) en ik naast elkaar vakantie vierden, hielp natuurlijk niet echt”, grapte hij. Volgens de Nederlander was de ontmoeting echter puur toeval. “Ik houd van Sardinië, hij houdt van Sardinië. Maar toen ik aankwam, dacht ik wel: ‘Oh shit'”, lachte Verstappen. “Ik zwaaide naar hem, we gingen samen lunchen en de kinderen hebben met elkaar gespeeld. Als je daar bent, praat je over alles, behalve over de Formule 1.”

LEES OOK: Max Verstappen onthult nieuw startnummer: ‘Altijd mijn favoriet geweest’

“Sinds 2021 is er veel veranderd; we kunnen goed met elkaar opschieten”, vervolgde Verstappen. “Je kunt fijne gesprekken hebben met hem en met Susie (Wolff, red.)”, legde hij uit. Toch kwam het niet tot een samenwerking. Volgend jaar eert de viervoudig wereldkampioen gewoon zijn contract bij Red Bull, terwijl Mercedes verdergaat met George Russell en Kimi Antonelli. Verstappen ligt nog vast tot en met 2028.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)