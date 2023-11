Achter de schermen wordt er nog constant gesleuteld aan de vormgeving van de sprintraces. Een van de opties die nu rondgaat, is het opzetten van een apart kampioenschap voor alleen de sprintraces dat los moet staan van het gewone kampioenschap. Wat zou de einduitslag zijn als dat ook voor 2023 wordt gedaan?

Niet geheel verrassend staat Max Verstappen ook in het sprintkampioenschap op de eerste plaats. De Nederlander verzilverde per slot van rekening zijn derde wereldtitel ook tijdens een sprintrace. Maar achter hem ziet het kampioenschap er wezenlijk anders uit. De McLaren-coureurs komen goed voor de dag, geholpen door het feit dat de meeste sprintraces plaatvonden na hun significante upgrades.

Het omgekeerde is het geval voor de Aston Martin-coureurs. Fernando Alonso en Lance Stroll deden het prima in de eerste twee sprintraces, maar hebben in de andere vier races samen slechts één punt gehaald. Bij Alpine zijn de resultaten gemengd: waar Pierre Gasly de beide rivalen van Aston Martin achter zich kan laten, moet Esteban Ocon zich troosten met een gedeelde laatste plaats.

Het sprintkampioenschap van 2023

Plek Coureur* Punten 1 Max VERSTAPPEN 45 2 Sergio PÉREZ 25 3 Carlos SAINZ 22 4 Lando NORRIS 21 5 Charles LECLERC 21 6 George RUSSELL 18 7 Lewis HAMILTON 17 8 Oscar PIASTRI 15 9 Pierre GASLY 8 10 Fernando ALONSO 8 11 Lance STROLL 6 12 Yuki TSUNODA 3 13 Nico HÜLKENBERG 3 14 Esteban OCON 2 15 Alexander ALBON 2 *Alleen coureurs die punten hebben gescoord in de sprintraces zijn meegenomen in de tabel.

