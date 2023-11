Hij heeft weinig op met de jaarlijkse Sportman van het Jaar-verkiezing van sportkoepel NOC*NSF. Desondanks staat Max Verstappen wel op de zogenoemde Longlist om genomineerd te worden voor de titel Sportman van 2023. Verstappen werd dit jaar voor de derde keer op rij wereldkampioen Formule 1 en won 19 van de 22 races. Verstappen krijgt in de strijd om de Jaap Eden Trofee concurrentie van onder andere Mathieu van der Poel en Harrie Lavreysen.

NOC*NSF, NOS en oud-topvolleyballer Bas van de Goor, voorzitter van de vakjury, hebben voor elke categorie een lijst opgesteld met sporters en coaches die het afgelopen jaar uitzonderlijk gepresteerd hebben en daardoor kans maken op een eretitel. De vakjury kiest vervolgens uit de longlist de nominaties die op zondag 10 december bekend worden gemaakt in Studio Sport.

‘Ik hoef die prijs niet eens te winnen’

Max Verstappen liet dit seizoen bij de GP van Qatar nog weten niet op de prijs te zitten wachten. “Ik weet nog hoe ik als kind van al het succes van verschillende sporters kon genieten. De discussie moet niet zijn wie van al die sporters nou het beste is of de op een na beste. We hebben ieder jaar van die prijzen waarin dat bepaald wordt met een sportman en sportvrouw van het jaar. Maar waarom? Ik hoef die prijs niet eens te winnen”, zo vertelde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull. Desondanks staat Max Verstappen dus wel op de Longlist van NOC*NSF.

Longlist Sportman van het Jaar 2023

• Max Verstappen (autosport)

• Mathieu van der Poel (wielrennen)

• Harrie Lavreysen (wielrennen)

• Patrick Roest (schaatsen)

• Jeffrey Hoogland (wielrennen)

• Luuc van Opzeeland (zeilen)

• Niek Kimmann (BMX)

• Lennart van Lierop (roeien)

• Merijn Scheperkamp (schaatsen)

• Menno van Gorp (breakdance)

• Jens van t Wout (shorttrack)

Longlist Sportvrouw van het Jaar 2023

• Femke Bol (atletiek)

• Karolien Florijn (roeien)

• Sifan Hassan (atletiek)

• Irene Schouten (schaatsen)

• Jutta Leerdam (schaatsen)

• Femke Kok (schaatsen)

• Antoinette Rijpma-de Jong (schaatsen)

• Marijke Groenewoud (schaatsen)

• Suzanne Schulting (shorttrack)

• Xandra Velzeboer (shorttrack)

• Fem van Empel (wielrennen)

• Demi Vollering (wielrennen)

• Annemiek van Vleuten (wielrennen)

• Puck Pieterse (wielrennen)

Longlist Sportploeg van het Jaar 2023

• Vrouwen 4×400 (atletiek)

• Vrouwen waterpoloploeg

• 49’ers Bart Lambriex/Floris van de Werken (zeilen)

• Mannen teamsprint (wielrennen)

• Koppelkoers mannen (wielrennen)

• Hockeyvrouwen

• Hockeymannen

• Aflossingsploeg vrouwen 3000m (shorttrack)

• Aflossingsploeg MIX 2000m (shorttrack)

• Jumbo-Visma (wielrennen)

• Vrouwen twee Ymkje Clevering/Veronique Meester (roeien)

• Vrouwen vier (roeien)

• Mannen dubbel twee Melvin Twellaar/Stef Broenink (roeien)

• Mannen dubbel vier

• Korfbalploeg

