Max Verstappen is de Grand Prix van Mexico-Stad voortvarend gestart. De wereldkampioen, viervoudig winnaar op het Autódromo Hermanos Rodrìguez in de afgelopen vijf edities, noteert bij de eerste training de snelste tijd. Dat is tegenwoordig geen verrassing, de tweede tijd van Alex Albon wel.

Negen jaar geleden alweer maakte hij zijn eerste officiële meters in een Formule 1-auto bij de vrije training van de Japanse GP, in Suzuka. Net 17 en (nog steeds) de jongste coureur ooit die in de koningsklasse zijn debuut maakte. Max Verstappen kent het opwindende gevoel van een nieuwkomer die voor het eerst trainingskilometers maakt die er toe doen. Bij de eerste sessie op het Autódromo Hermanos Rodrìguez is de inmiddels drievoudig wereldkampioen omringd door debutanten.

Vijf jonge talenten krijgen in Mexico de kans op het serieuzere werk. Jack Doohan vervangt Pierre Gasly bij Alpine, Oliver Bearman Kevin Magnussen bij Haas, Theo Pourchaire Valtteri Bottas bij Alfa Romeo, Frederik Vesti George Russell bij Mercedes en Isack Hadjar Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. Voor Pourchaire draait de training uit op een regelrechte flop. Tijdens de openingsronde meldt de Fransman dat een van de pedalen ‘vreemd aanvoelt’. Hij rijdt direct door naar de garage en blijft daar met remproblemen ook bijna de hele sessie staan.

Opvallende naam naast Verstappen

Net als eerder dit jaar gebruikt Pirelli de eerste twee trainingsuren om ongemarkeerde banden, de zogenaamde C4, voor 2024 te testen. Iedere coureur heeft daarvan twee sets tot zijn beschikking. Wanneer de prototypes door de meeste coureurs in de openingsfase zijn gebruikt, galmt er golf van vreugde over het circuit wanneer de lokale favoriet Sergio Pérez – elke ronde lijkt voor hem een ereronde – op de mediumband de snelste tijd noteert. Die blijft trouwens niet lang staan, Verstappen duikt er bijna een halve seconde onder.

Opvallend is de naam van de man die op 0.004 seconde direct achter de wereldkampioen staat: Alexander Albon. Een week geleden heeft hij net als collega Logan Sargeant WK-punten opgehaald in Austin, vijftien uur zuidelijker in de ijle lucht van Mexico-Stad (2240 meter boven de zeespiegel) lijkt de Williams eveneens vliegensvlug te zijn. Ook wanneer op de zachtste band de kwalificatiesimulaties worden gedaan vliegt Albon in de FW45 over het Mexicaanse asfalt. De Brit is slechts 0.095 langzamer dan Verstappen, maar beduidend sneller dan Pérez die voor een massa Mexicaanse fans als derde eindigt.

Uitslagen

