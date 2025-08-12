De toekomst van Lewis Hamilton bij Ferrari kwam na de GP van Hongarije ter discussie te staan. Nadat de zevenvoudig wereldkampioen zichzelf ‘nutteloos’ noemde en zijn team opriep van coureur te wisselen, werden er vraagtekens geplaatst bij zijn meerjarige contract. Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert sluit zich aan bij Bernie Ecclestone; Ferrari moet geen bewezen kampioenen als Verstappen najagen, maar juist op zoek gaan naar jong talent.

Voorlopig is het onwaarschijnlijk dat Hamilton zijn racehelm vroegtijdig aan de wilgen hangt. Naar verluidt heeft hij een driejarig contract bij Ferrari. Hoewel de huidige resultaten tegenvallen en de 40-jarige Brit nog steeds onwennig oogt in zijn rode bolide, zouden de nieuwe technische reglementen van 2026 mogelijk verandering kunnen brengen. Wellicht krijgt Hamilton volgend jaar de kans om zich opnieuw te laten gelden en te strijden voor zijn felbegeerde achtste wereldtitel in de Formule 1.

Jong talent

Mocht Hamilton toch besluiten met pensioen te gaan, dan moet de Scuderia op zoek naar een geschikte opvolger. Regerend wereldkampioen Max Verstappen is de meest begeerde coureur in de paddock, maar volgens Herbert hoeft Ferrari niet per se een bewezen kracht aan te trekken. “Ik denk niet dat Verstappen bij Ferrari zal instappen”, aldus de Brit tegenover een gokplatform. “Ik denk dat Ferrari eerder voor een jong talent moet gaan.” Voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone gaf eerder een vergelijkbare reactie. Hij ziet een toekomst bij Ferrari voor rookies Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar.

In plaats van Verstappen zou Ferrari ook voor een oude bekende kunnen kiezen, zo legde Herbert uit. “Carlos Sainz zou kunnen terugkeren”, zei hij. “Ik heb gelezen dat hij altijd ‘ja’ zal zeggen als Ferrari hem een stoeltje aanbiedt. Op dit moment heeft hij het bovendien zwaarder dan verwacht bij Williams.” Sainz legt het voorlopig af tegen teamgenoot Alex Albon. “Bij Ferrari was hij juist zeer sterk en presteerde hij op hetzelfde niveau als Leclerc”, besloot Herbert. “Daarbij is Sainz nog jong.”

In plaats van Max Verstappen na te jagen, zou Ferrari ook Carlos Sainz kunnen terughalen, aldus Johnny Herbert (Getty Images)

