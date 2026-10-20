Max Verstappen ziet in teamgenoot Isack Hadjar een mogelijke opvolger als kopman van Red Bull, mocht hij op een dag een punt achter zijn Formule 1-carrière zetten. De jonge Fransman promoveerde dit seizoen naar de hoofdmacht na een indrukwekkend debuutjaar bij Racing Bulls. Inmiddels heeft hij al twee podiumplaatsen op zijn naam staan en laat hij zien dat hij een aanwinst is voor de Oostenrijkse renstal. Verstappen hoopt dat Hadjar op termijn in zijn voetsporen treedt.

Het tweede Red Bull-stoeltje naast Max Verstappen is binnen de Formule 1 al jaren een heet hangijzer. Nadat vaste partner in crime Daniel Ricciardo in 2018 besloot het team te verlaten, passeerde een reeks coureurs in rap tempo de revue. Stuk voor stuk legden ze het af tegen Verstappen, wiens invloed binnen Red Bull en aanzien in de Formule 1 alleen maar verder toenamen. Pierre Gasly en Alex Albon kregen hun kans, maar moesten al snel het veld ruimen.

Isack Hadjar doorbreekt de ban

Sergio Pérez leek zich aanvankelijk staande te kunnen houden naast de Nederlander, maar ook hij bezweek uiteindelijk onder de druk en moest eind 2024 vertrekken. Vervolgens slaagden Liam Lawson en Yuki Tsunoda er evenmin in om naast de viervoudig wereldkampioen te overtuigen. Dit seizoen is het de beurt aan Hadjar, die zijn draai binnen het team en in de tweede Red Bull-bolide wél lijkt te hebben gevonden. De jonge Parijzenaar stond al tweemaal op het podium, versloeg Verstappen tijdens een kwalificatie en kwalificeerde zich – technische problemen daargelaten – vrijwel altijd in de top tien.

Inmiddels heeft Hadjar een nieuw contract bij Red Bull getekend. Ook in 2027, en mogelijk zelfs daarna, blijft hij voor de Oostenrijkse renstal rijden. Verstappen heeft tegenover Canal+ laten doorschemeren dat zijn jonge teamgenoot zich op termijn kan ontpoppen tot de volgende stercoureur van het team. “Isack (Hadjar, red.) is nog een erg jonge jongen, maar hij maakt al een tijdje deel uit van het Red Bull-programma. Zelfs toen hij nog niet in de Formule 1 reed, was hij al bij een aantal races aanwezig. Hij luisterde mee en volgde alles op de voet”, vertelde Verstappen.

Max Verstappen vindt opvolger

“Ik begin me dus langzaam een beetje oud te voelen, nu ik een teamgenoot heb die een flink aantal jaren jonger is dan ik”, grapte de Nederlander. “Maar dat is een normaal proces en precies waar je als team naar op zoek moet zijn, toch? Ik blijf niet eeuwig racen en op een gegeven moment heb je nieuw talent nodig dat het stokje kan overnemen. Dat is altijd een beetje de werkwijze van Red Bull geweest: nieuw talent ontdekken. Ik denk dat dat nog lang zo zal blijven.”

Verstappen is bovendien te spreken over de samenwerking met zijn nieuwe teamgenoot. “Als teamgenoot is hij geweldig. Hij staat nog maar aan het begin, maar het is erg prettig om met hem te werken”, aldus de wereldkampioen. Toen hem werd gevraagd of Hadjar op termijn het stokje kan overnemen, antwoordde hij: “Dat is wel wat ik hoop. Ik blijf niet eeuwig in de Formule 1 racen. Hij is een stuk jonger dan ik, dus hopelijk kan hij nog een hele tijd meegaan.”

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