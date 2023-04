Geen herhaling van de overwinning van vorig jaar, meer dan een tweede plek zat er volgens Max Verstappen zondag niet in tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De voornaamste reden: pech met de timing van de safety car.

“Dat was ongelukkig”, zei Verstappen meteen na afloop van de race. Hij was net de pits in geweest, concurrenten als Sergio Pérez en Charles Leclerc nog niet. “Ik moest daardoor pushen in de achtervolging, de banden raakten daardoor wat oververhit. De balans was ook niet goed. Maar toen we dat eenmaal voor elkaar hadden, waren de laatste tien ronden best goed. Toen was het echter al te laat.”

Verstappen moest Pérez daardoor voor zich dulden in de straten van Bakoe. “Uiteindelijk is het een goed teamresultaat. Het is een lang seizoen en het kan niet altijd perfect zijn.”