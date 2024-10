Terwijl bij het Formule 1-team van Red Bull kopstukken als meesterontwerper Adrian Newey, teammanager Jonathan Wheatley en hoofdstrateeg Will Courtenay hun geluk juist elders zoeken, heeft de voetbaltak van Red Bull wel een belangrijke slag geslagen met het binnenhalen van coach Jürgen Klopp als ‘Hoofd Global Soccer’. Max Verstappen is blij met de komst van de succesvolle oefenmeester, zo stelt hij.

“Ik wist al een tijdje dat er gesprekken gaande waren met Klopp”, vertelt Verstappen in de aanloop naar de Amerikaanse GP in Austin tegen het Britse Sky. “Ik denk dat zijn komst heel goed nieuws betekent voor de organisatie. Red Bull investeert veel in voetbal en bij de verschillende clubs loopt veel jong talent rond. Met iemand als Jürgen aan het roer en de ervaring die hij heeft, kan het de organisatie veel goeds brengen.”

In zijn nieuwe functie zal Klopp vanaf januari toezicht houden op het internationale netwerk van voetbalclubs van Red Bull. Hij zal niet betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten van de clubs, maar zal een strategische visie geven en individuele sportdirecteuren ondersteunen bij het bevorderen van de Red Bull filosofie. Daarnaast zal de 57-jarige de wereldwijde scouting van de organisatie ondersteunen en bijdragen aan de training en ontwikkeling van coaches. De verwachting is dat hij als nieuw boogbeeld van Red Bull ook bij enkele Formule 1-races zijn gezicht zal laten zien.



