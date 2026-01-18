Max Verstappen zal volgend jaar startnummer 3 voeren op zijn Red Bull. Het nummer debuteerde vrijdag op de gloednieuwe RB22 tijdens de season launch in Detroit. De afgelopen drie jaar racete de Nederlander met nummer 1, maar die eer is nu voorbehouden aan kersvers wereldkampioen Lando Norris. Verstappen moest wel oud-teamgenoot Daniel Ricciardo overtuigen om nummer 3 af te staan, maar dat kostte gelukkig weinig moeite, zo onthulde hij.

Tussen 2015 en 2021 reed Max Verstappen met startnummer 33 op zijn auto. Eigenlijk had hij liever nummer 3 gevoerd, maar dat startnummer was destijds in gebruik door Daniel Ricciardo. Nu de Australiër al ruim een jaar met pensioen is, staat het Verstappen vrij om nummer 3 te gebruiken. Toch wilde hij zijn oud-teamgenoot eerst om toestemming vragen. Ricciardo had echter weinig overtuiging nodig, zo vertelde Verstappen vrijdag tegenover CBS.

“Een paar drankjes samen, ja, dat helpt altijd”, lachte de Nederlander luchtig. Tot grote vreugde van Verstappen mag hij dus eindelijk zijn ‘favoriete’ nummer voeren. De viervoudig wereldkampioen was hoe dan ook tevreden met de RB22, die eindelijk de glimmende laklaag heeft gekregen waar hij zo van houdt. “Ja, ik heb hier al een tijdje om gevraagd, dus dit is geweldig”, verklaarde Verstappen tijdens de onthulling. “Ik vind de glans mooi. Ik vind het blauw ook mooi, dat is mijn favoriete kleur. En dan de contouren van het Red Bull-logo; het ziet er allemaal een stuk frisser uit.”

