De eerste trainingen in Melbourne verliepen nog niet vlekkeloos voor Max Verstappen. Na een productieve eerste sessie liep Red Bull in VT2 tegen de nodige problemen aan. Verstappen stond een halfuur buitenspel, waardoor hij niet verder kwam dan de zesde tijd. Daarbij maakte hij een kostbaar uitstapje naar de grindbak, waarmee hij zijn RB22 flink zou hebben beschadigd. De resultaten zijn weinig verrassend voor Verstappen, die Red Bull oproept tot verbeteringen.

Vrijwel alle teams werden tijdens de eerste proefrondjes in Australië geplaagd door de nodige kinderziektes. Ook Red Bull en Max Verstappen, die in VT1 nog probleemloos naar de derde tijd reden, moesten er tijdens het tweede trainingsuur aan geloven. Aan het einde van de pitstraat kwam de RB22 van de Nederlander al tot stilstand. Na een halfuur in de garage voegde Verstappen zich eindelijk weer bij zijn collega’s op de baan. Hij moest genoegen nemen met de zesde tijd, mede door een laat uitstapje naar de grindbak.

“In de eerste vrije training hebben we een flink aantal ronden kunnen rijden, maar in de tweede liepen we tegen een paar problemen aan”, gaf Verstappen toe tegenover de aanwezige media. “Qua snelheid staan we zeker waar ik verwacht had. Er is nog veel werk aan de winkel en we zullen vannacht analyseren wat er werkte en wat er beter moet”, besloot hij nuchter. “Dat is de realiteit op dit moment.” Vooralsnog lijken rivalen Ferrari en Mercedes er beter voor te staan.

