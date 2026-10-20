Max Verstappen verruilde zijn F1-bolide na de GP van Singapore voor een GT3-auto. De Nederlander nam namens zijn eigen raceteam deel aan de slotrace van de GT World Challenge. Een fout van zijn teamgenoot kostte Verstappen een goed eindresultaat, maar desondanks liet hij opnieuw zien dat hij ook in de GT-racerij tot de absolute top behoort. In Formule 1 Paddockpraat legt analist en coureur Jeroen Bleekemolen uit waarom Verstappen ook in deze klasse van de buitencategorie is.

“Wat Verstappen deed, was niet normaal”, aldus Bleekemolen. “Helaas maakte zijn teamgenoot een foutje, waardoor ze ver terugvielen. Maar wat Max in de korte tijd die hij had, liet zien, was echt ongelooflijk – een bizarre prestatie. Hij bereidde zijn inhaalacties zo goed voor”, licht de ervaren GT-coureur toe. “En ik weet hoe moeilijk het is om met deze auto’s in te halen, want net als in de Formule 1 verlies je downforce als je achter iemand rijdt.”

“Maar iedere keer weet hij het weer zo goed uit te kienen dat hij op de juiste plek zit”, glundert Bleekemolen. “En dat is zo knap, dat zie je bij niemand anders. Dit is echt de buitencategorie, ook in dit deelnemersveld. Er is op dit moment geen enkele F1-coureur die het in de GT3 zo goed zou doen als Max Verstappen. Het niveau ligt daar namelijk ook ontzettend hoog. En dat is juist het knappe; hij stapt in en doet het gewoon.”

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