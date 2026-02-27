Max Verstappen waarschuwt F1-fans dat de sport met ingang van de nieuwe reglementen lastiger te volgen wordt. In 2026 leunen de auto’s meer dan ooit op elektrisch vermogen en het managen van de energievoorraad. De vraag is of de uitzendingen dat ook helder kunnen overbrengen op de kijkers thuis. Verstappen liet zich de voorbije weken al kritisch uit over de nieuwe F1-reglementen, al benadrukt hij dat eerst moet blijken hoe die in de praktijk uitpakken.

Tijdens een persmoment van Viaplay werd Verstappen uiteraard gevraagd naar het aankomende seizoen. Volgende week staat de Limburger in Melbourne voor de openingsronde van het kampioenschap. “Het wordt ingewikkeld om te volgen en uit te leggen”, waarschuwde hij. “Dat is vooral het punt. Voor de rest blijft het gewoon een raceauto en wordt er gekwalificeerd en geracet. Maar het zal even wennen zijn. Ook qua inhaalacties heb ik nog geen idee hoe dat in de praktijk zal uitpakken. Er zijn dus nog veel vraagtekens. Dat maakt het ergens ook wel interessant, want daardoor gaat iedereen kijken.”

Eerste race afwachten

Na zijn eerste testmeters liet Verstappen al doorschemeren dat de nieuwe koers van de Formule 1 hem niet tevreden stemt. Ziet hij geen plezier in de uitdaging van een nieuwe rijstijl? “Het is altijd moeilijk om op de limiet te rijden, ongeacht de auto”, legde hij uit. “Maar sommige auto’s zijn nu eenmaal leuker om te besturen dan andere. Zoals we het nu proberen uit te leggen aan de doorsnee kijker – of als ik zelf naar de data kijk – dan vraag ik me af: ‘Moeten we dit wel willen?’ Het is in ieder geval niet de leukste manier van autorijden”, verzekerde Verstappen.

LEES OOK: Max Verstappen realistisch: ‘Strijden niet om de winst in Melbourne’

“Dat heeft voor mij niets met de resultaten te maken”, voegde hij eraan toe. Red Bull kwam goed voor de dag tijdens de testweken, maar geldt vooralsnog niet als favoriet. “Uiteindelijk moet het leuk blijven; je moet plezier hebben in wat je doet”, aldus Verstappen. “Ook al ben je de beste in je vak, je moet het wel willen doen. Als je met tegenzin naar je werk gaat, houd je dat niet lang vol. Dat geldt voor iedereen.” Zegt dat iets over een naderend pensioen voor de viervoudig wereldkampioen? “Hopelijk blijf ik nog lang in de Formule 1 rijden”, besloot hij. “Maar dat is moeilijk te zeggen. Alles is op dit moment een beetje afwachten, ook waar we nu precies staan. Hopelijk valt het uiteindelijk allemaal mee.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.