Max Verstappen baarde in aanloop naar de GP van Japan opzien doordat hij weigerde een Britse journalist te woord te staan. Vanwege een eerdere vraag na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi wees de Nederlander verslaggever Giles Richards donderdag figuurlijk de deur. Na de kwalificatie op Suzuka werd Verstappen opnieuw gevraagd naar het akkefietje, waarop hij uitlegde dat het voor hem een kwestie van respect was.

Tijdens de FIA-persconferentie in Abu Dhabi vroeg Giles Richards, journalist voor The Guardian, naar het incident tussen George Russell en Max Verstappen tijdens de GP van Barcelona. De Nederlander kreeg daarvoor een straf, waardoor hij negen punten misliep. Met die negen punten had Verstappen uiteindelijk het wereldkampioenschap kunnen winnen. Hij reageerde destijds al geïrriteerd, maar in Japan kreeg de kwestie een staartje toen hij Richards figuurlijk de deur wees: “Wegwezen”, sommeerde de Nederlander.

Tegenover Viaplay verduidelijkte hij zaterdag zijn standpunt. “Als iemand zo’n vraag stelt na de laatste race en hij je ook nog in je gezicht uitlacht, dan is er voor mij weinig sprake van respect”, zei Verstappen over de situatie in Abu Dhabi. “En als je geen respect toont richting mij, waarom zou ik dat andersom dan wel moeten doen?” vroeg hij zich af. “Dan ben je ook niet welkom. Vandaar dat ik hem eruit heb gezet.” Richards publiceerde later een uitgebreide reactie, waarin hij aangaf dat hij hooguit een ‘nerveuze glimlach’ op zijn gezicht had in Abu Dhabi. De Engelsman hoopt het snel bij te leggen met Verstappen.

Kwade bedoelingen

Toch staat Verstappen achter zijn actie in Japan. “Ik zit lang genoeg in de Formule 1 om te weten wie goede of slechte bedoelingen heeft”, verzekerde hij. “Op dat moment was dat niet goed bedoeld en ben je voor mij niet welkom.” Hij begrijpt wel dat veel fans zijn reactie misschien niet begrijpen. “Uiteindelijk zie je die vraag natuurlijk voorbijkomen in Abu Dhabi, maar de camera’s zijn dan op mij gericht. Je ziet niet het gezicht van de journalist, maar die begon me gewoon in mijn gezicht uit te lachen. Je zag duidelijk dat hij op dat moment kwade bedoelingen had. Daar trek ik de grens.”

Verstappen wil nu een streep zetten onder het akkefietje. “Waar het voor mij nu om draait, is dat ik harder moet gaan op de baan”, besloot hij. “Ik blijf niet hangen in wat ik op donderdag doe of zeg. Daar ben ik duidelijk in, en dan is het voor mij ook meteen klaar. Daarna focus ik me op de belangrijke zaken: samen met de ingenieurs kijken hoe we de auto kunnen verbeteren.” De viervoudig wereldkampioen werd tot slot gevraagd of hij het nog wil bijleggen met Richards. “Dat zien we later wel, dat is nu niet aan de orde.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.