Max Verstappen staat opnieuw op de shortlist voor de titel Sportman van het Jaar. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt op woensdag 18 december tijdens het NOC*NSF Sportgala. Op de shortlists staan de namen van sporters en coaches waaruit een vakjury de officiële nominaties zal bepalen. Verstappen heeft de titel al drie keer in de wacht gesleept, al heeft hij ook meerdere keren kritiek geuit op deze ‘belachelijke prijs’.

In 2016, 2021 én 2022 werd Max Verstappen al uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Ook in 2023, toen hij op uiterst dominante wijze zijn derde wereldtitel veiligstelde, werd de Nederlandse coureur genomineerd. Hij werd dat jaar echter verslagen door wielrenner Mathieu van der Poel. In het huidige Formule 1-seizoen stevent Verstappen af op de vierde titel van zijn carrière. Tijdens de afgelopen GP in São Paulo boekte hij bovendien een fenomenale overwinning, alweer zijn achtste van het jaar.

‘Belachelijke prijs’

Ondanks dat Verstappen al drie keer Sportman van het Jaar is geworden, vindt hij het een belachelijke prijs. “Ik wil helemaal niets vergelijken,” zei hij vorig jaar tijdens een mediasessie in Qatar. “Iedereen is op zijn eigen manier geweldig in zijn eigen sport. Ik ben trots dat ik Nederlander ben, maar deze prijs wil ik niet eens winnen. We zouden al het talent dat we in ons land, of welk land dan ook, hebben moeten waarderen. Het gaat er niet om dat de een beter is dan de ander. Daarom vind ik het een belachelijke prijs.”

Toch heeft het NOC*NSF de Limburger opnieuw op de shortlist gezet. De kans is groot dat de 27-jarige coureur straks ook op de definitieve lijst met genomineerden staat. Andere grote namen die kans maken op de titel Sportman van het Jaar zijn Abdi Nageeye, Harrie Lavreysen en Patrick Roest. Ook Mathieu van der Poel maakt opnieuw kans op de award.

Volledige shortlist voor de titel Sportman van het Jaar:

Abdi Nageeye (atletiek)

Caspar Corbeau (zwemmen)

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Luuc van Opzeeland (zeilen)

Maikel van der Vleuten (paardensport)

Mathieu van der Poel (wielrennen)

Max Verstappen (autosport)

Patrick Roest (schaatsen)

Simon van Dorp (roeien)

Worthy de Jong (3×3 basketbal)

