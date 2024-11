De Formule 1-coureurs hebben een pittig einde van het seizoen voor de boeg. De laatste drie races van het jaar vormen een slopende triple-header: Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Vooral de immense vliegafstanden tussen de Grand Prix-weekenden leveren veel kritiek op.

Zwaarste reeks van het jaar

Met nog drie races op de kalender nadert het Formule 1-seizoen zijn climax. Verstappen heeft in Las Vegas de kans om zijn vierde wereldtitel veilig te stellen. De Grand Prix op de iconische Strip vormt echter niet alleen het decor voor een beslissende race, maar ook het startpunt van de zwaarste reeks van het jaar. “Het tijdschema in Vegas is al een uitdaging op zich,” heeft Verstappen verklaart. “De nachtelijke race vraagt het uiterste van ons als coureurs omdat we onze biologische klok flink moeten aanpassen.”

Van Las Vegas naar Qatar: Een marathon

Na de nachtelijke race in Nevada wacht een ware monstervlucht naar Qatar. De afstand tussen beide Grand Prix-weekenden bedraagt meer dan 13.000 kilometer en de reis duurt minimaal achttien uur met een normale lijnvlucht. “Dit soort triple-headers zouden logischer worden als de races dichter bij elkaar gepland worden,” stelt de Nederlander. Vooral het enorme tijdsverschil maakt de overgang lastig. In Qatar is het elf uur later dan in Las Vegas, wat voor de coureurs en teams een extra uitdaging oplevert.

Slopende omstandigheden in Qatar

De tweede race van de reeks, de Grand Prix van Qatar, roept herinneringen op aan de extreem zware omstandigheden van vorig jaar. Toen maakten de woestijntemperaturen de race bijna ondraaglijk. Coureurs kampten met uitdroging en oververhitting. Logan Sargeant moest zijn auto zelfs voortijdig parkeren omdat hij onwel werd. Dit jaar wordt de race weliswaar later in het seizoen gereden, waardoor de temperaturen gemiddeld iets lager liggen. Toch benadrukt Verstappen dat de fysieke belasting aan het einde van het seizoen niet onderschat mag worden. “Na zo’n lang seizoen ben je gewoon vermoeider en vatbaarder voor ziekte. Het vele vliegen maakt dat er niet beter op.”

De slopende triple-header wordt afgesloten in Abu Dhabi, slechts een paar honderd kilometer van Qatar. Hoewel de reisafstand deze keer beperkt is, blijft de laatste race een slijtageslag. Verstappen ziet het slotstuk als een kans om nog eens alles te geven, maar benadrukt dat de Formule 1-organisatie in de toekomst beter moet nadenken over de kalenderindeling. “Een gebalanceerde planning zou voor iedereen beter zijn,” aldus Verstappen.

