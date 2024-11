Yuki Tsunoda kijkt uit naar de volgende race op de Formule 1-kalender: de Grand Prix van Las Vegas. De Japanner voorziet ook alvast waar de uitdagingen voor zijn team Visa RB tijdens het weekend in de woestijnstad zullen liggen. Liam Lawson is blij dat hij dit jaar in een bolide over The Strip mag rijden, nadat hij vorig jaar nog langs de kant stond.

Het Grand Prix-weekend in Las Vegas is het startschot voor de laatste triple header van het seizoen. De coureurs hebben drie weken de tijd gehad om zich voor de stratenrace voor te bereiden, en Yuki Tsunoda maakte ook gelijk van de pauze gebruik om te verhuizen. “De iets langere pauze sinds Brazilië betekent dat ik de tijd heb gehad om te verhuizen en ik heb ook een paar simulatorsessies gehad om me voor te bereiden”, vertelt de Japanner in de Visa RB-voorbeschouwing.

Las Vegas ligt in de Mojave-woestijn en het kan daardoor ’s nachts enorm koud worden in de gokstad. Volgens Tsunoda ligt daarin ook de grootste uitdaging voor Visa RB. “Het wordt ’s nachts erg koud, dus een van de grootste uitdagingen is om de remmen en banden in de juiste window te houden tijdens een lange stint in de race. Vorig jaar waren er veel activiteiten buiten het circuit waarbij de coureurs betrokken waren, dus ik ben benieuwd wat de organisatoren deze keer voor ons in petto hebben!”

‘Superblij dat ik kan racen’

Tsunoda’s teamgenoot Liam Lawson kijkt ook enorm uit naar de stratenrace. De Nieuw-Zeelander voorspelt net als zijn teamgenoot dat de koude race uitdagend voor Visa RB zal zijn, maar is blij dat hij dit jaar in een bolide zit. “Ik ben superblij dat ik onder de lichten kan racen. Vorig jaar stond ik erbij en wenste ik dat ik reed, dus het is een spannend gevoel om deze week in te gaan, wetende dat ik deze keer in de auto zit”, aldus de coureur.

