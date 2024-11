Naar verluidt krijgt Visa RB tijdens het raceweekend in Las Vegas de achterophanging en de versnellingsbak van de Red Bull RB20. Dit moet het team ongeveer een tiende van een seconde sneller maken per rondje. De Italiaanse renstal strijdt om de zesde plaats in het kampioenschap. Waar Visa RB in de eerste seizoenshelft relatief goed presteerde, stagneerde de ontwikkeling van de VCARB 01.

Het doorgaans goed geïnformeerde Formu1a.uno meldt dat Visa RB tijdens de aankomende GP van Las Vegas gebruik zal maken van de versnellingsbak en achterophanging van de RB20. Het is de teams toegestaan om dergelijke onderdelen onderling te delen. Het Italiaanse medium spreekt verder van ‘correlatieproblemen’ die de werking van bepaalde upgrades aan de VCARB 01 negatief hebben beïnvloed. Hierdoor is het team achteropgeraakt in de ontwikkelingsstrijd met rivalen Haas en Alpine. De nieuwe onderdelen van Red Bull moeten deze achterstand goedmaken.

Een tiende per rondje

In 2023 werden al eerder onderdelen van Red Bull overgeheveld naar de toenmalige AlphaTauri AT04. Deze upgrades werden toen al tijdens de GP van Singapore doorgevoerd. Dit jaar heeft men in Faenza echter langer moeten wachten op de onderdelen, juist omdat beide teams met zoveel correlatieproblemen kampen. De aantoonbare verbeteringen in de windtunnel vertaalden zich de afgelopen maanden niet altijd naar betere prestaties op het circuit.

Bovendien is de afstelling van de ophanging van Red Bull een stuk gevoeliger dan vorig jaar. Dat geldt des te meer voor een team als Visa RB, dat alleen de onderdelen erft – de kennis over de ontwikkeling van deze upgrades ontbreekt. Desalniettemin wordt verwacht dat de nieuwe versnellingsbak en achterwielophanging ongeveer een tiende per ronde kunnen opleveren.

Visa RB staat momenteel met vierenveertig punten op de achtste plaats in het kampioenschap. Mede dankzij het dubbele podium in São Paulo is rivaal Alpine naar de zesde plaats geklommen met in totaal negenenveertig punten. Haas – dat tot nu toe zesenveertig punten scoorde – staat op de zevende plek. Met nog drie races op de kalender, inclusief het sprintweekend in Qatar, belooft er een felle strijd los te barsten in het zogenoemde midfield.

