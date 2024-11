Naar verluidt kiest Visa RB in 2025 opnieuw voor een nieuwe naam. Dit seizoen werd het zusterteam van Red Bull omgedoopt tot Visa Cash App RB, tot groot ongenoegen van veel fans. Afgezien van het feit dat de naam niet bepaald van de tong rolt, zou hoofdsponsor Visa een te prominente rol hebben gekregen in de teamnaam van de Italiaanse renstal.

Volgens het Hongaarse Formula.hu gaat Visa RB vanaf het aankomende seizoen simpelweg ‘Racing Bulls’ heten. Dit sluit aan bij de bedrijfsnaam die het team sinds de overgang van AlphaTauri in 2023 heeft aangenomen. De titel ‘Racing Bulls’ is al stilletjes verwerkt in de huidige naam, maar moet vanaf 2025 de officiële aanduiding voor het team worden.

Kritische fans

De nieuwe naam is niet alleen gemakkelijker uit te spreken, maar geeft het team ook meer identiteit. Toen eerder dit jaar werd aangekondigd dat het voormalige AlphaTauri voortaan Visa Cash App RB zou gaan heten, uitten veel fans hun kritiek. Het lijkt erop dat de top van Red Bull naar de fans heeft geluisterd. Naast de naamswijziging zou ook het design van de auto’s worden aangepast. Naar verluidt zullen de logo’s van Visa en Cash App minder prominent aanwezig zijn om plaats te maken voor een grotere afbeelding van de iconische stier. De sponsoring van de Amerikaanse betaalgigant moet echter onaangetast blijven.

Visa RB heeft al meerdere keren van naam gewisseld. De Italiaanse ploeg ontstond in 2006, toen Red Bull het worstelende Minardi opkocht en het omtoverde tot Toro Rosso. Het team werd gebruikt om veelbelovende coureurs klaar te stomen voor een Formule 1-contract bij Red Bull. Na veertien jaar werd Toro Rosso in 2020 omgedoopt tot AlphaTauri, en inmiddels kennen we het als Visa RB.

