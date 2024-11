Liam Lawson heeft dit jaar pas twee Grands Prix gereden, maar lag al tweemaal overhoop met een andere coureur. Tijdens de race in Austin was het Fernando Alonso die hem aansprak op zijn rijgedrag, en in Mexico-Stad kreeg hij het met Sergio Pérez aan de stok. Lawson heeft zich inmiddels verontschuldigd voor het incident met Checo, maar benadrukt ook dat hij niet naar de Formule 1 is gekomen om vrienden te maken.

“Het is natuurlijk niet mijn doel om vijanden te maken of problemen te veroorzaken,” zei Liam Lawson tegen Sky Sports in aanloop naar de GP van São Paulo. “Maar tegelijkertijd ben ik hier niet om vrienden te maken; ik ben hier om te winnen, en daar ligt mijn focus.” De jonge Nieuw-Zeelander scoorde tijdens zijn rentree in Austin direct twee punten voor Visa RB, dat vecht voor de zesde plaats in het kampioenschap.

“We vechten keihard voor P6 bij de constructeurs, en persoonlijk vecht ik natuurlijk ook voor mijn toekomst in de Formule 1,” legde hij uit. Lawson heeft nog geen contract voor het aankomende seizoen – hij kan rekenen op een verlenging bij Visa RB, maar er hangt ook een mogelijke rijderswissel bij Red Bull in de lucht. Zowel hij als teamgenoot Yuki Tsunoda maakt kans op het felbegeerde stoeltje van Sergio Pérez, die hoogstwaarschijnlijk geslachtofferd zal worden vóór aanvang van het nieuwe seizoen.

Middelvinger

Lawson baarde vorige week opzien met zijn felle manier van verdedigen ten opzichte van Pérez. Uiteindelijk was er contact tussen de twee bolides, waardoor beide coureurs konden fluiten naar een finish in de top tien. De 22-jarige coureur onthulde dat hij achteraf zijn excuses heeft aangeboden voor zijn onsportieve gedrag – Lawson stak zijn middelvinger op naar Checo. Desondanks toont hij geen berouw over zijn verdedigingsstrategie in Mexico-Stad.

“We hebben kort met elkaar gesproken na de race,” vertelde Lawson. “Uiteindelijk was het gewoon een gevecht op de baan – ik heb me uiteraard verontschuldigd voor mijn gedrag na het incident. Verder kunnen we dit gewoon beschouwen als een race-incident,” besloot hij. Met de aankomende GP van São Paulo krijgt de Visa RB-coureur een nieuwe kans om zich te bewijzen aan de Red Bull-teamleiding.

