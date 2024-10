De felheid van Liam Lawson op de baan levert hem niet alleen lof op; in Mexico is de jonge Visa RB-coureur in botsing gekomen met Sergio Pérez. Dit heeft gezorgd voor stevige kritiek van Red Bull-adviseur Helmut Marko, die Lawson graag wat diplomatieker ziet rijden tegen coureurs van het zusterteam.

Lawson raakt Pérez tijdens duel

Tijdens de Grand Prix van Mexico is Lawson als twaalfde gestart en al snel had hij Pérez in zijn spiegels. Toen de Mexicaan in bocht vier aan de binnenkant een aanval inzette, sloot Lawson de deur. Dit heeft geleid tot een spannend gevecht tot de volgende bocht, waar Lawson Pérez naar buiten heeft gedrongen. Een botsing heeft voor een beschadigde sidepod gezorgd bij de auto van Pérez en uiteindelijk heeft hij zich hierdoor als laatste geklasseerd.

Marko uit kritiek: ‘Niet zoals het hoort bij zusterteams’

Marko is na afloop van de race duidelijk over waar de schuld lag: ‘Wij zijn zusterteams en Lawson moet niet zo hard racen tegen een Red Bull-coureur,” heeft de Oostenrijker verklaard. Hij benadrukt dat hij het goed vindt dat Lawson fel de strijd aangaat, maar dat dit niet hoort bij een duel met het andere team binnen de Red Bull-familie. Lawson krijgt de kans om zichzelf te bewijzen, maar hij zal moeten leren dat fel rijden tegen coureurs van het zusterteam met enige nuance komt – vooral als je de ambitie hebt om een vaste plek binnen het team te veroveren.

Christian Horner heeft hieraan toegevoegd dat Lawson zijn excuses aan Pérez heeft aangeboden. “Liam heeft excuses gemaakt, en daar zullen lessen uit voortkomen,” vertelt Horner aan de media.

