Waar Sergio Pérez eigenlijk hoopte op ‘een ommekeer’ tijdens zijn thuisrace in Mexico, kwam de 34-jarige coureur nota bene als laatste over de streep. Na een matige kwalificatie startte Checo vanaf de achttiende plek en finishte uiteindelijk als zeventiende. Zijn toekomst bij Red Bull hangt inmiddels aan een zijden draadje. Teambaas Christian Horner hintte erop dat Pérez misschien al vóór het einde van het seizoen wordt geslachtofferd.

“Er komt een moment dat we een moeilijke beslissing moeten nemen,” zei Horner na afloop van de race in Mexico. “Pérez’ weekend was gewoon verschrikkelijk. Eigenlijk ging er niets goed. Hij weet dat de Formule 1 gericht is op resultaten – als je niet presteert, kom je nu eenmaal onder een vergrootglas te liggen.” De sof in Mexico-Stad was het zoveelste teleurstellende weekend voor Checo. Waar Max Verstappen, die aan de leiding gaat in het kampioenschap, al 362 punten heeft verzameld, staat Pérez met 150 punten op de achtste plek.

‘Hebben beide auto’s nodig’

Terwijl Visa RB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson staan te popelen om hem te vervangen, wordt Pérez’ toekomst steeds onzekerder. Red Bull-adviseur Helmut Marko noemde diens tweejarige contract deze week al ‘waardeloos’ zolang hij geen resultaten boekt. De vraag is of hij al vóór het einde van het seizoen vervangen kan worden. “Als team hebben we beide auto’s nodig om punten te scoren,” gaf Horner toe. “Dat is de essentie van de Formule 1.” Red Bull staat inmiddels op de derde plaats in het constructeurskampioenschap – concurrent Ferrari heeft de Oostenrijkers ingehaald.

Tijdens de aanstaande GP in São Paulo zal Pérez nog voor Red Bull rijden, zo bevestigde Horner. “We zullen zo goed mogelijk blijven samenwerken met Checo,” besloot hij. “We doen er alles aan om hem te steunen en zullen dat in Brazilië blijven doen.” Na het raceweekend in São Paulo komt de Formule 1 opnieuw een aantal weken stil te liggen. Genoeg tijd voor een rijderswissel? De tijd zal het leren.

