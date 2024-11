De GP Canada krijgt een nieuwe datum. Dat heeft de Formule 1 op maandag bevestigd. De Canadese race wordt vanaf 2026 steeds in het derde of vierde weekend van de maand mei gehouden, nadat de Grand Prix eerder pas in juni plaatsvond. De Formule 1 hoopt met de verandering op de kalender de sport duurzamer te maken.

Fans van de GP Canada hoeven vanaf 2026 minder lang te wachten, voordat het Formule 1-circus weer in Montréal neerstrijkt. De Formule 1 hoopt door de Canadese race al eerder in het jaar te organiseren de kalender logischer en duurzamer te maken. Teams hoeven zo na de start van het Europese gedeelte van de kalender niet nog een extra trip naar de andere kant van de Atlantische Oceaan te maken.

De Canadese Grand Prix neemt de traditionele plek van de Grand Prix van Monaco over. De Formule 1 maakte eerder al bekend dat de race in het prinsdom naar de eerste week van juni verhuist. De verplaatsing van de Canadese race is slechts de laatste verandering aan de Formule 1-kalender. Eerder werd de Japanse Grand Prix al naar de lente verplaatst, en maakte de organisatie bekend dat de Grand Prix van Azerbeidzjan in de herfst plaatsvindt.

LEES OOK: Officieel: Grand Prix van Monaco nog tot en met 2031 op de F1-kalender

Juiste spoor

“Ik ben de organisatie en onze partners bij de overheid die betrokken zijn bij de Canadese Grand Prix enorm dankbaar”, zegt Formule 1-CEO Stefano Domenciali in het officiële persbericht. “We juichen de enorme inzet van alle betrokken partijen enorm toe. Vooral om het opbouwen van het evenement al eerder dan in het verleden te laten plaatsvinden.”

“De verandering maakt het toekomstige verloop van onze kalender niet alleen soepeler en duurzamer, maar ook logistiek gezien beter. Onze Net Zero by 2030-belofte blijft een prioriteit. Het is dankzij zulke veranderingen dat we op het juiste spoor zitten om ons doel te halen”, aldus de Formule 1-baas.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!