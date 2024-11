Goed nieuws voor liefhebbers van de klassieke circuits. De Grand Prix van Monaco blijft nog tot en met 2031 op de kalender. Dat bevestigde de Formule 1 officieel op donderdag. Het huidige contract van de Monegaskische race wordt hierdoor met zes jaar verlengd.

De Grand Prix in het stadstaatje staat al sinds 1950 op de kalender van de koningsklasse. De race wordt gezien als de ultieme test van concentratie en vaardigheid van de Formule 1-coureurs. De Grand Prix heeft echter ook vaak kritiek te verduren, omdat het met moderne, brede Formule 1-auto’s moeilijk inhalen is op de straten van Monte-Carlo. De Formule 1 kiest er echter met de contractverlenging voor de iconische Grand Prix voorlopig op de kalender te houden.

“Ik ben verheugd dat de Formule 1 tot 2031 in Monaco blijft racen”, zegt Stefano Domenicali, voorzitter en CEO van de Formule 1, in het officiële persbericht. “De straten van Monte Carlo zijn uniek en een beroemd onderdeel van de Formule 1. De Grand Prix van Monaco blijft een race waarvan alle coureurs dromen om te winnen.”

Duurzaamheid

De Formule 1 hoopt met de contractverlenging ook de Formule 1-kalender duurzamer te maken. “Deze overeenkomst luidt een nieuw tijdperk in van partnerschap en innovatie tussen Formule 1 en Monaco”, legt Domenicali uit. “Het is het toekomstgerichte leiderschap van Prins Albert II van Monaco dat ons in staat zal stellen om een geoptimaliseerde kalender te creëren. (De nieuwe kalender moet, red.) zo de druk op logistiek verminderen. Ook (hopen we, red.) om de impact op het milieu van ons wereldwijde kampioenschap te verminderen, terwijl we doorgaan op de weg naar onze Net Zero-doelstelling in 2030.”

Verstappen won al twee keer de race op de straten van Monte-Carlo, en krijgt de komende jaren de kans om dit vaker te doen (Getty Images)

