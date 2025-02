Moeten coureurs binnenkort verplicht twee, of misschien zelfs vier keer pitten tijdens de Grand Prix van Monaco? Die kans zit er dik in. De Formule 1-commissie heeft ingestemd om het aantal aantal verplichte pitstops in de race te verhogen met als doel ‘beter racen tijdens de Grand Prix van Monaco te bevorderen’.

Dinsdag tijdens de eerste vergadering van de Formule 1-commissie in 2025, besprak de commissie voorstellen voor Monaco-specifieke reglementen. Onder meer FIA Single-Seater Director Nikolas Tombazis en CEO Stefano Domenicali waren aanwezig bij de zitting. De komende weken zal het voorstel verder worden besproken door de Sportadviescommissie.

Goedgekeurde wijzigingen

Verder maakte de FIA bekend dat er ook al wijzigingen zijn goedgekeurd voor het technisch, sportief en financieel reglement 2025. De belangrijkste op een rijtje.

Vanaf de Grand Prix van Spanje zullen nieuwe, strengere afbuigtests op de voorvleugel worden geïntroduceerd.

Nieuwe, strengere afbuigtests op de achtervleugel vanaf het begin van het seizoen.

Voltooiing van het koelsysteem voor de coureurs na werkzaamheden tussen de FIA en de Formule 1-teams, ondersteund door wijzigingen om te bepalen wanneer dergelijke systemen moeten worden gebruikt.

Verwijdering van de beperkingen in het aantal versnellingsbakken dat door teams wordt gebruikt, aangezien de betrouwbaarheid van de huidige ontwerpen deze beperking achterhaald maakt.

Een aantal herzieningen en verduidelijkingen van de startprocedures voor de sprint en de race, waaronder die met betrekking tot de afgebroken start.

