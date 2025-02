Titelsponsors slaan de klok! Historische teams als Ferrari en Williams staan tegenwoordig te boek als Scuderia Ferrari HP en Atlassian Williams. En wat te denken van Oracle Red Bull Racing? Je naam verbinden aan een miljardenbedrijf levert nu eenmaal flink wat sponsorgeld op. Ook de GP van Monaco is niet langer heilig; voor het eerst in de geschiedenis heeft het evenement een titelsponsor gevonden.

De Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco. Het rolt nog niet van de tong, maar toch is dit vanaf heden de officiële titel van ‘het kroonjuweel’. De samenwerking heeft alles te maken met het partnerschap met luxe-conglomeraat LVMH, de nieuwe hoofdsponsor van de Formule 1. Horlogemaker TAG Heuer is onderdeel van het Franse miljardenbedrijf. De logo’s staan al sinds jaar en dag op de vangrails van het stratencircuit, maar nu wordt de TAG Heuer-naam dus onlosmakelijk verbonden aan de GP van Monaco. Fans van het evenement reageerden verontwaardigd, maar in de Formule 1 geldt nu eenmaal: de commercie wint.

“Dit is echt een fantastisch moment in de geschiedenis van de Formule 1”, reageerde Stefano Domenicali, CEO van de sport. “TAG Heuer is de perfecte partner: ze hebben al nauwe banden met Monaco, maar nu kunnen ze hun passie, creativiteit en uitzonderlijke stijl verder combineren met dit iconische evenement.”

LEES OOK: Techgigant Atlassian nieuwe titelsponsor van Williams: ‘Recorddeal’

Ook de verschillende Formule 1-teams kunnen niet achterblijven. Om de kosten te dekken, kiest men massaal voor titelsponsors. Met de groeiende populariteit van de sport staan de miljardenbedrijven bovendien in de rij om zich aan een team te verbinden. Met het nieuwe partnerschap tussen techbedrijf Atlassian en Williams hebben bijna alle teams hun naam verkocht. Alleen McLaren, dat de laatste jaren een heleboel kleine sponsors heeft aangetrokken, houdt het voorlopig bij McLaren. Wel zo makkelijk.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.