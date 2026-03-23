Verstappen Racing – de persoonlijke renstal van Max Verstappen – heeft aangekondigd dat simracetak Team Redline verdergaat onder de naam Verstappen Sim Racing. Het team mikt op een uniforme merkvoering, waarbij de naam Verstappen breed vertegenwoordigd wordt, zowel op het fysieke circuit als op het virtuele asfalt. Bovendien wil de viervoudig wereldkampioen kansen blijven bieden aan simracetalent dat wil doorstromen naar de echte racerij.

Team Redline kent een lange geschiedenis. Het werd in 2000 opgericht door de Brit Dom Duhan en groeide in ruim vijfentwintig jaar uit tot een van de meest succesvolle simteams ter wereld. Onder de nieuwe naam zal het team hetzelfde programma voortzetten, zo verzekert men in het officiële persbericht. De focus op het ontwikkelen van racetalent blijft daarbij hoog in het vaandel staan.

“Naast het strijden aan de top zal Verstappen Sim Racing een belangrijk onderdeel vormen van de coureursontwikkeling binnen Verstappen Racing, en een pad bieden voor virtueel talent om door te groeien in de echte racewereld”, aldus het team.

Ontwikkelen van racetalent

“Simracing is een grote passie van mij”, reageerde Max Verstappen. “Team Redline heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Ik breng er veel tijd door als ik niet op het circuit ben, en het is een belangrijk onderdeel van wat ik met Verstappen Racing aan het opbouwen ben.” De naamswijziging komt dan ook niet als een verrassing. “Deze stap naar Verstappen Sim Racing voelt heel natuurlijk”, voegde hij eraan toe. “We bouwen voort op alles wat we bereikt hebben en brengen het in lijn met het bredere Verstappen Racing-platform. Ik heb er altijd in geloofd dat simracen echt talent kan ontwikkelen; dat zien we nu al met Chris Lulham.”

Lulham kwam in 2021 bij Team Redline en maakte in 2025 de overstap naar de echte racewereld. In de GT World Challenge Europe won hij de 24 uur van Spa in zijn klasse en behaalde hij de Gold Cup-titels in zowel het endurance- als het sprintkampioenschap, samen met Thierry Vermeulen. Naast Max Verstappen won hij bovendien een NLS-race op de Nürburgring.

“Voortbouwend op het palmares van Team Redline is Verstappen Sim Racing de volgende stap in een tijdperk waarin simracing een ware kweekvijver is voor talent in de echte autosport”, reageerde Atze Kerkhof, CEO van Verstappen Sim Racing. “Ik ben enthousiast over de toekomst en kijk ernaar uit om dit team verder te laten groeien.” Dom Duhan vulde aan: “Ik ben trots op alles wat Team Redline heeft opgebouwd en dat dit wordt voortgezet onder Verstappen Sim Racing. Na jarenlang het team te hebben ontwikkeld en begeleid, voelt deze overgang als een natuurlijke evolutie. Bovendien blijven we de volgende generatie racetalenten inspireren en stimuleren.”

