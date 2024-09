Max Verstappen hield zondag tijdens de GP van Singapore de schade in de WK-strijd beperkt. Hij wist met zijn RB20 een tweede plaats uit het vuur te slepen, achter de oppermachtige winnaar Lando Norris. In de WK-strijd bedraagt het verschil tussen beide coureurs nu 52 punten, met nog zes races en drie sprintraces te gaan.

“Het was een eenzame race”, vertelde Max Verstappen meteen na afloop op de grid tegen interviewer David Coulthard. Immers, het gat met Oscar Piastri achter hem was bijna net zo riant als de marge met Norris voor hem. “Ik dacht nog even dat je me op een rondje zou zetten’, grapte Verstappen even eerder nog tegen Norris.

“Ik heb mijn best gedaan. Ik heb geprobeerd mijn eigen tempo zo goed mogelijk te managen. In de eerste stint had ik veel last van bandenslijtage, in de tweede stint ging het een stuk beter”, aldus Verstappen, die vrede heeft met zijn tweede plaats. “We wisten dat we het hier in Singapore moeilijk zouden gaan krijgen. Dan is P2 een goed resultaat. Maar vrede met P2 betekent niet dat je ook tevreden bent. Vanaf nu willen we ons vanzelfsprekend verder gaan verbeteren. Nu eindigden we nog achter McLaren, maar daar willen we zo snel mogelijk verandering in brengen. Zaken kunnen snel veranderen.”

Max Verstappen zag er na de race over 62 ronden getekend uit, zoals dat vanzelfsprekend voor alle coureurs gold. “Het is hier altijd zwaar vanwege de hitte, de hoge luchtvochtigheid en de lange duur van de race. Ik kijk er nu vooral naar uit om even bij te komen.”

