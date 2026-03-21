Max Verstappen en teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella hebben zich zaterdagochtend op poleposition gekwalificeerd voor NLS2. Het drietal neemt vanmiddag deel aan de vieruursrace, die wordt verreden op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen kon duidelijk uit de voeten met zijn nieuwe Mercedes-AMG: op de valreep was hij verantwoordelijk voor het snelste rondje van de dag.

Vroeg in de kwalificatiesessie had het team van Verstappen Racing direct de snelste tijd in handen. Daniel Juncadella reed een 8:01.3, zo’n twee tienden sneller dan de rest van het veld. Niet veel later werd de sessie echter opgeschud door een crash. De coureurs konden weliswaar blijven rijden, maar de tijd van de Spaanse teamgenoot van Verstappen werd lange tijd niet verbeterd. Tegen het einde van de sessie doken meerdere teams alsnog onder de tijd van Juncadella, waardoor de Mercedes-AMG met startnummer drie werd teruggedrongen naar P16.

Met nog zo’n vijftien minuten op de klok nam Max Verstappen het stuur opnieuw over van Jules Gounon. De Nederlander liet direct zijn snelheid zien en claimde poleposition met een rondje van 7:51.7. Daarmee was hij bijna twee seconden sneller dan zijn naaste uitdager, de Porsche met startnummer zestien. Om 12.00 uur mogen Verstappen, Gounon en Juncadella opnieuw aan de bak, wanneer de vieruursrace op de Nürburgring van start gaat.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.