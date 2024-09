Sinds Lawrence Stroll ontwerpgoeroe Andrian Newey heeft aangetrokken, zwellen de geruchten aan dat Max Verstappen ook wel eens zou kunnen instappen bij Aston Martin. In de podcast Formule 1 Paddockpraat is coureur Jeroen Bleekemolen er zelfs zeker van dat dit gaat gebeuren en hij ziet Verstappen in 2025 dan ook al voortijdig vertrekken bij de Oostenrijkse renstal.

“Ik denk dat het volgend jaar niet op orde is bij Red Bull en dat Verstappen er helemaal gek van wordt als hij niet meedoet voor de overwinning. Ik denk dat hij zomaar uitstapt bij Red Bull, want als het niet loopt dan loopt het niet en dan breekt hij dat contract open. Stroll wil honderd procent Verstappen hebben, dus als hij daarmee een deal kan maken, dan denk ik dat hij zomaar tekent”, voorspelt Bleekemolen.

“Dan gaat Alonso in 2026 Le Mans rijden voor Aston Martin, want dan komen ze ook uit in die klasse, en misschien wel samen met Max want dat vindt hij ook mooi”, aldus Bleekemolen die in 2008 samen met Jos Verstappen en Peter van Merksteijn de 24 uur van Le Mans won. “Dan maakt Verstappen een megadeal en gaat hij die kant op. Er gaan veel mensen naar Aston Martin en ik denk dat hij zomaar een aantal mensen kan meetrekken.”

Of toch naar Mercedes?

Verslaggever Frank Woestenburg deelt de mening van Bleekemolen overigens niet en ziet Verstappen juist eerder naar Mercedes vertrekken. Waarom? Dat hoor je in deze podcast. Beluister hem hier op de onze website of via Spotify of Apple Podcasts.

