Carlos Sainz sr., de vader van Williams-coureur Carlos Sainz, bevestigde na de GP van Miami dat hij overweegt zich verkiesbaar te stellen voor het FIA-voorzitterschap. Vooralsnog was de huidige voorzitter, de controversiële Mohammed Ben Sulayem, de enige kandidaat. Sainz krijgt veel bijval vanuit de Formule 1-gemeenschap, niet in de laatste plaats omdat hij als gevierd rallycoureur dicht op de autosport staat. Ook Max Verstappen zou Sainz in dezen steunen.

“Ik heb er een beetje over gelezen”, reageerde Verstappen op de potentiële kandidatuur van Carlos Sainz. “Ik denk dat hij erg gerespecteerd is in de Formule 1-wereld, maar ook zeker in de rallysport. Natuurlijk zeggen mensen dat het leidt tot belangenverstrengeling door zijn zoon, maar ik denk dat hij professioneel genoeg is om dat gescheiden te houden.” Carlos Sainz jr. is coureur bij het team van Williams en bekleedt een belangrijke functie binnen de GPDA, de vakbond voor Formule 1-rijders.

Beter dan Ben Sulayem?

“Het zou een geweldige toevoeging zijn als hij (Sainz sr., red.) voor het voorzitterschap gaat”, concludeerde een positieve Verstappen. Tot slot kreeg hij de vraag of hij Sainz een betere voorzitter zou vinden dan de huidige Mohammed Ben Sulayem. “Je had al kunnen weten dat je hierop geen antwoord gaat krijgen”, reageerde hij lachend. “Het zou dom zijn als ik me hierover uitspreek.”

Sinds zijn aanstelling in 2021 heeft Sulayem zich niet bepaald populair gemaakt. Zijn aanpak – van het beperken van de verantwoordingsplicht tot het ontslaan van FIA-kopstukken en het invoeren van nieuwe gedragsregels voor coureurs – heeft zijn imago flinke schade toegebracht. In de afgelopen maanden traden meerdere invloedrijke FIA-leden af. Zo sprak voormalig vicevoorzitter Robert Reid van een ‘fundamentele breuk in de bestuursnormen’.

Volgens Max Verstappen kan Carlos Sainz sr. zijn relatie met zijn zoon best gescheiden houden van het FIA-voorzitterschap (Getty Images)

